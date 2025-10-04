Ανακοίνωση προγράμματος 2025 – 2026 αποκλειστικά και ζωντανά στο Δεύτερο Πρόγραμμα!

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 9 πρωί συντονιστείτε στους 103,7 και στο ERT εcho, την ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, για να μάθετε πρώτοι όλες τις παραστάσεις του ιστορικού θεάτρου για την περίοδο 2025 – 2026!

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Μαριάννα Κάλμπαρη παρουσιάζει στην εκπομπή «Βόλτα» της Μαργαρίτας Μυτιληναίου το ρεπερτόριο της νέας θεατρικής χρονιάς. Μαζί τους (στο στούντιο αλλά και εκτός) καλλιτέχνες, δημιουργοί και ηθοποιοί που συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα!

Info:

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν 2025 – 2026. Ανακοίνωση προγράμματος αποκλειστικά και ζωντανά στο Δεύτερο Πρόγραμμα!

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 9:00

«Βόλτα» – Μαργαρίτα Μυτιληναίου