Ραδιόφωνο

Ανακοίνωση προγράμματος 2025 – 2026 αποκλειστικά και ζωντανά στο Δεύτερο Πρόγραμμα!

Ανακοίνωση προγράμματος 2025 – 2026 αποκλειστικά και ζωντανά στο Δεύτερο Πρόγραμμα!
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 9:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συντονιστείτε στους 103,7 και στο ERT εcho, την ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, για να μάθετε πρώτοι όλες τις παραστάσεις του ιστορικού θεάτρου για την περίοδο 2025 – 2026!

Αναλυτικά Share
Share

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 9 πρωί συντονιστείτε στους 103,7 και στο ERT εcho, την ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, για να μάθετε πρώτοι όλες τις παραστάσεις του ιστορικού θεάτρου για την περίοδο 2025 – 2026!

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Μαριάννα Κάλμπαρη παρουσιάζει στην εκπομπή «Βόλτα» της Μαργαρίτας Μυτιληναίου το ρεπερτόριο της νέας θεατρικής χρονιάς. Μαζί τους (στο στούντιο αλλά και εκτός) καλλιτέχνες, δημιουργοί και ηθοποιοί που συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα!

Info:

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν 2025 – 2026. Ανακοίνωση προγράμματος αποκλειστικά και ζωντανά στο Δεύτερο Πρόγραμμα!

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 9:00

«Βόλτα» – Μαργαρίτα Μυτιληναίου

Ανακοίνωση προγράμματος 2025 – 2026 αποκλειστικά και ζωντανά στο Δεύτερο Πρόγραμμα!
TAGS Θέατρο Τέχνης Καρόλου ΚουνΜαργαρίτα ΜυτιληναίουΜαριάννα Κάλμπαρη
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Τα Σκυλιά του Πολέμου» (Μέρος A’)
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00
Η Βάσια Μωραγιάννη στην εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στη Δανία»
Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 10:00
Η Ιστορία της Μαγείας: 5ο Μέρος – Το “Malleus Maleficarum”
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025 στις 22:30
«Beyond voice: Η τέχνη του Beatbox»
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00