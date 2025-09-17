Αναζητώντας τα μυστικά της “Αρκουδότρυπας”

Την Παρασκευή το πρωί, 19 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 (ώρα Ελλάδας), αναζητούμε τα μυστικά της "Αρκουδότρυπας", με τους συντελεστές της ταινίας που ξεκίνησε, θριαμβευτικά, πριν δυο χρόνια, στη μικρού μήκους εκδοχή της, στη Δράμα, και συνεχίζει, το ίδιο επιτυχημένα, στη μεγάλου μήκους έκδοσή της, στα φεστιβάλ του Κόσμου (απέσπασε ήδη μια πολύ σημαντική διάκριση στο φεστιβάλ της Βενετίας).



Δύο νέοι Έλληνες σκηνοθέτες που έζησαν την εμπειρία του να είσαι απόδημος Έλληνας στις ΗΠΑ, για αρκετά χρόνια, η Χρυσιάνα Παπαδάκη και ο Στέργιος Ντινόπουλος, "ρίζωσαν" στην Ελλάδα, με αφορμή μια ταινία που είναι η ευχάριστη έκπληξη της φετινής κινηματογραφικής χρονιάς.



Η ταινία αφηγείται τη σχέση δύο νέων γυναικών, που τις συνδέει από τα παιδικά τους χρόνια μια δυνατή φιλία, και το πως αυτή εξελίσσεται, τοποθετημένη σε ένα ορεινό μεγαλοχώρι της Θεσσαλίας, την Τύρνα (Ελάτη Τρικάλων).



Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα από τα πλέον όμορφα φυσικά σκηνικά που μπορεί να συναντήσει κανείς στην Ελλάδα, ενώ, παράλληλα, αποτυπώνεται, χωρίς προκαταλήψεις, η καθημερινότητα των ανθρώπων της Ελληνικής υπαίθρου.

Ημέρα μετάδοσης: Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00 ώρα Ελλάδας

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Προκόπης Αγγελόπουλος

