Άνοιξε Δρόμους για Νέες Μουσικές Γλώσσες

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Richard Strauss (1864 – 1949)

Richard Strauss, ο Μέγας Μάγιστρος της ορχηστρικής τέχνης, ένας από τους σπουδαιότερους σύνθετες, αλλά και ένας δημιουργός ο οποίος όχι μόνο έγραψε φαραωνικά συμφωνικά έργα, αλλά που με τους απίθανους νεωτερισμούς οι οποίοι περνούν υπόγεια στις παρτιτούρες του, δίνει τροφή στις επόμενες γενεές και μουσικούς να αναπτύξουν νέες μουσικές γλώσσες.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης

Εβδομάδα 18 με 22 Αυγούστου 2025, ώρα 12:00 - 13:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

