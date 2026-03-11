Ραδιόφωνο

Αντίο στον μοναδικό Γιώργο Μαρίνο

Σάββατο 14 Μαρτίου 20:00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αφιερωμένη στον Γιώργο Μαρίνο που άφησε ένα μοναδικό αποτύπωμα στην ελληνική σκηνή, είναι η εκπομπή Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου, με τον Παντελή Σιβρή.

Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 20.00, οι «Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου» με τον Παντελή Σιβρή αφιερώνουν με συγκίνηση την εκπομπή στον μεγάλο Γιώργο Μαρίνο που μας έφυγε σε ηλικία 87 ετών. Παρακολουθούμε την πορεία του, από την «Κατακόμβη» στα «Ταβάνια» και μετά στο «παλάτι» του στο music hall «Μέδουσα» στου Μακρυγιάννη και στεκόμαστε σε σημαντικούς σταθμούς μιας λαμπερής και μοναδικής για τα Ελληνικά δεδομένα καριέρας μέχρι την τελευταία  του εμφάνιση, το 2008  στο Ηρώδειο. Μαζί μας  τηλεφωνικά  ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός θα μας μιλήσει για τον μοναδικό καλλιτέχνη και την γνωριμία τους την εποχή που βρέθηκε δίπλα του γράφοντας τραγούδια του δίσκου «Μόνον Άντρες».

TAGS Γιώργος ΜαρίνοςΓιώργος ΠαυριανόςΠαντελής Σιβρής
