Αόρατες Πόλεις – Ακυβέρνητες Πολιτείες της Γεωγραφίας και της Μνήμης – Α’ Μέρος

Με ένα ταξίδι στις «Αόρατες Πόλεις και τις Ακυβέρνητες Πολιτείες της Γεωγραφίας και της Μνήμης» ξεκινά το Intercity τις διαδρομές του στη νέα ημέρα μετάδοσης, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στις 20:00, και κάθε Δευτέρα, πια, στις 8 το βράδυ, πάντα από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Για δύο εβδομάδες μια περιπλάνηση σε πόλεις όπου το παρόν και το παρελθόν ζουν μαζί. Μια προσωπική επιλογή από Πόλεις –Πολιτείες όπου η ιστορία υπάρχει και τριγυρίζει για να μας θυμίζει τι ήταν αυτές οι πόλεις -τόποι μνήμης- αλλά και τι υπάρχει εκεί σήμερα. Τι έζησε, τι επέζησε, τι επέμεινε, τι απέμεινε, τι διασώθηκε.

Στο πρώτο μέρος αυτής της περιπλάνησης ( 15/9/2025) θα ταξιδέψουμε σε Λένινγκραντ, Βερολίνο , Γρανάδα, Σεβίλλη, Λισσαβώνα.

Θα ακούσουμε μεταξύ άλλων:

την Συμφωνία Αρ. 7 (Leningrand) του Dmitri Shostakovich (που αποτελεί το κορυφαίο παράδειγμα απάντησης ενός πολιορκημένου λαού και της Τέχνης στον Ναζισμό – ήταν στις 9 Αυγούστου 1942 )

του (που αποτελεί το κορυφαίο παράδειγμα απάντησης ενός πολιορκημένου λαού και της Τέχνης στον – ήταν ) επιλεγμένα αποσπάσματα από την ηχητική μπάντα της βραβευμένης ταινίας του Wim Wenders ‘Der Himmel Uber Berlin’ («Tα φτερά του Έρωτα» , 1987 ) με πρωτότυπη μουσική από τον Jürgen Knieper και τις φωνές των αγγέλων Bruno Ganz και Οtto Sander .

, ) με πρωτότυπη μουσική από τον και τις φωνές των αγγέλων και . Ιsaac Albéniz: IberiaEl Albaicín : η ματιά του Albeniz στην Τσιγγάνικη γειτονιά της Γρανάδας , πόλης που είναι πάντα παρούσα στο θέατρο, στην ρχιτεκτονική και φυσικά στην ποίηση (και μόνο το όνομα του Federico Garcia Lorca 5/6/1898-19/8/1936, αρκεί…)

: η ματιά του στην , πόλης που είναι πάντα παρούσα στο θέατρο, στην ρχιτεκτονική και φυσικά στην ποίηση (και μόνο το όνομα του αρκεί…) Μίκης Θεοδωράκης Romancero Gitan : η ματιά του Μίκη Θεοδωράκη στo "Romancero Gitan" (1928) του Lorca ( που εκτελέστηκε από τους φασίστες του Φράνκο στον Ισπανικό Εμφύλιο ) στην προσαρμογή του στα Ελληνικά από τον Οδυσσέα Ελύτη και με την ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη

η ματιά του του ( που εκτελέστηκε από τους φασίστες του στον ) στην προσαρμογή του στα Ελληνικά από τον και με την ερμηνεία της Τραγούδια και μουσικές σημειώσεις από τους: Cesária Évora, Amália Rodrigues, Nick Cave, Francisco Fanhais, Françoise Atlan, OMMA.

Kείμενα - Παραγωγή - Παρουσίαση: Θάνος Φουργιώτης

Τεχνική επιμέλεια: Νίκος Σαβοργινάκης

INFO

Intercity με το Θάνο Φουργιώτη

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

και κάθε Δευτέρα στις 20:00

Μια εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες: εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής.

Με αφορμή ένα θέμα, μια σκέψη, ένα πρόσωπο, ένα βιβλίο, μια ταινία, ένα γεγονός ανακατεύουμε ντοκουμέντα, σελίδες βιβλίων, κείμενα, ήχους, μουσική, λόγο και πάμε ταξίδι σε παρελθόν, παρόν και μέλλον.



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/