Ραδιόφωνο

“Άπειρη Περιέργεια” για το “Φαινόμενο Dunning–Kruger”

“Άπειρη Περιέργεια” για το “Φαινόμενο Dunning–Kruger”
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00.
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί στο “Infinitely Curious”, η Κατερίνα Μπατζάκη με την βοήθεια του David Dunning και της Farah Nasser ξεδιπλώνει το παράδοξο του φαινομένου Dunning–Kruger.

Αναλυτικά Share
Share

Γιατί οι πιο ανίδεοι μιλάνε πάντα με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση;

Και γιατί οι πραγματικά ικανοί αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους;

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας) στο Infinitely Curious, την αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, η Κατερίνα Μπατζάκη με την βοήθεια του David Dunning και της Farah Nasser ξεδιπλώνει το παράδοξο του φαινομένου DunningKruger –  από τον Τραμπ μέχρι το TikTok και από την κατάρρευση της κριτικής σκέψης ως τη χαμένη αρετή της ταπεινότητας.

Η αυτοπεποίθηση μπορεί να είναι γοητευτική. Η αμφιβολία όμως μας ανοίγει τα μάτια.

Ίσως η σοφία να μη βρίσκεται στη βεβαιότητα αλλά στο θάρρος να πεις: «Δεν ξέρω».

Επιμέλεια – παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη
Μετάδοση: Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, 11:00-12:00 πμ.

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

  • Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store
  • Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho
  • Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”
  • Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix
  • Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας

“Άπειρη Περιέργεια” για το “Φαινόμενο Dunning–Kruger”
TAGS Κατερίνα ΜπατζάκηΦαινόμενο Dunning–Kruger
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ιστορία της Μαγείας στην «Καρδιά του Σκότους» – Νέος Κύκλος Εκπομπών
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:30
«Ο Γιος του Ίσκιου» του Σπύρου Μελά με τη Σφραγίδα του Βασίλη Παπαβασιλείου
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:30
«Σώστε τις Φώκιες» ή αλλιώς «Seals Greece»
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00
Σε αναζήτηση φοιτητικής στέγης