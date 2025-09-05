“Άπειρη Περιέργεια” για το “Φαινόμενο Dunning–Kruger”
Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί στο “Infinitely Curious”, η Κατερίνα Μπατζάκη με την βοήθεια του David Dunning και της Farah Nasser ξεδιπλώνει το παράδοξο του φαινομένου Dunning–Kruger.
Γιατί οι πιο ανίδεοι μιλάνε πάντα με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση;
Και γιατί οι πραγματικά ικανοί αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους;
Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας) στο “Infinitely Curious”, την αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, η Κατερίνα Μπατζάκη με την βοήθεια του David Dunning και της Farah Nasser ξεδιπλώνει το παράδοξο του φαινομένου Dunning–Kruger – από τον Τραμπ μέχρι το TikTok και από την κατάρρευση της κριτικής σκέψης ως τη χαμένη αρετή της ταπεινότητας.
Η αυτοπεποίθηση μπορεί να είναι γοητευτική. Η αμφιβολία όμως μας ανοίγει τα μάτια.
Ίσως η σοφία να μη βρίσκεται στη βεβαιότητα αλλά στο θάρρος να πεις: «Δεν ξέρω».
Επιμέλεια – παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη
Μετάδοση: Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, 11:00-12:00 πμ.
Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας
- Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store
- Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho
- Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”
- Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix
- Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E
Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας
- Τηλέφωνα: 210 6066815, 210 6066816, 210 6066238
και 210 6066439 (studio)
- e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr
- Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT
- Instagram: voiceofgreece_ert