“Άπειρη Περιέργεια” για το “Φαινόμενο Dunning–Kruger”

Γιατί οι πιο ανίδεοι μιλάνε πάντα με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση;



Και γιατί οι πραγματικά ικανοί αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους;

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας) στο “Infinitely Curious”, την αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, η Κατερίνα Μπατζάκη με την βοήθεια του David Dunning και της Farah Nasser ξεδιπλώνει το παράδοξο του φαινομένου Dunning–Kruger – από τον Τραμπ μέχρι το TikTok και από την κατάρρευση της κριτικής σκέψης ως τη χαμένη αρετή της ταπεινότητας.

Η αυτοπεποίθηση μπορεί να είναι γοητευτική. Η αμφιβολία όμως μας ανοίγει τα μάτια.



Ίσως η σοφία να μη βρίσκεται στη βεβαιότητα αλλά στο θάρρος να πεις: «Δεν ξέρω».

Επιμέλεια – παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, 11:00-12:00 πμ.

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας