“Άπειρη Περιέργεια”: Υπάρχει η ψυχή; 

Για αιώνες, ποιητές, φιλόσοφοι, επιστήμονες και πιστοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με αυτό το ερώτημα. Είμαστε μόνο άτομα και νευρώνες ή μήπως κάτι αιώνιο ζει μέσα μας;

Αυτή την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στις 11:00 πμ. συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας για να ακούσετε το νέο επεισόδιο της αγγλόφωνης εκπομπής “Infinitely Curious” για ένα ταξίδι σε ένα από τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρωπότητας : η Κατερίνα Μπατζάκη εξερευνά αυτό το διαχρονικό μυστήριο με φωνές από τον χώρο της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της γλωσσολογίας όπως:

O Νευροχειρουργός Michael Egnor

H Φυσικός Sabine Hossenfelder

Οι Φιλόσοφοι Richard Swinburne & Tim O’Connor

Ο Θεολόγος J.P. Moreland

Ο Γλωσσολόγος George Lakoff

Μέσα από τις πολύτιμες σκέψεις τους, αναρωτιόμαστε όλοι μαζί: τι μας κάνει πραγματικά αυτό που είμαστε; Ένα ταξίδι σε ένα από τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρωπότητας.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, 11:00 πμ. (ώρα Ελλάδας)

