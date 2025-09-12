Ραδιόφωνο

“Άπειρη Περιέργεια”: Υπάρχει η ψυχή; 

“Άπειρη Περιέργεια”: Υπάρχει η ψυχή; 
: Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αυτή την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στις 11:00 στη Φωνή της Ελλάδας το νέο επεισόδιο της εκπομπής “Infinitely Curious” κάνει ένα ταξίδι σε ένα από τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρωπότητας: υπάρχει ψυχή;

Αναλυτικά Share
Share

Για αιώνες, ποιητές, φιλόσοφοι, επιστήμονες και πιστοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με αυτό το ερώτημα. Είμαστε μόνο άτομα και νευρώνες ή μήπως κάτι αιώνιο ζει μέσα μας;

Αυτή την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στις 11:00 πμ. συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας για να ακούσετε το νέο επεισόδιο της αγγλόφωνης εκπομπής Infinitely Curious για ένα ταξίδι σε ένα από τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρωπότητας : η Κατερίνα Μπατζάκη εξερευνά αυτό το διαχρονικό μυστήριο με φωνές από τον χώρο της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της γλωσσολογίας όπως:

  • O Νευροχειρουργός Michael Egnor
  • H Φυσικός Sabine Hossenfelder
  • Οι Φιλόσοφοι Richard Swinburne & Tim O’Connor
  • Ο Θεολόγος J.P. Moreland
  • Ο Γλωσσολόγος George Lakoff

Μέσα από τις πολύτιμες σκέψεις τους, αναρωτιόμαστε όλοι μαζί: τι μας κάνει πραγματικά αυτό που είμαστε; Ένα ταξίδι σε ένα από τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρωπότητας.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη
Μετάδοση: Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, 11:00 πμ. (ώρα Ελλάδας)

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας
 
· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store
· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho
· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”
· Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας

 · Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238
 · e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr 
 · Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT
 · Instagram: voiceofgreece_ert

“Άπειρη Περιέργεια”: Υπάρχει η ψυχή; 
TAGS George LakoffMichael EgnorRichard SwinburneSabine HossenfelderTim O’Connor
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Top Twenty – Σεπτέμβριος 2025
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στις 17:00
Το Τρίτο Αποχαιρετά την Σοφία Σεϊρλή
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στις 20:30
Η Τελευταία Νύχτα των BBC Proms 2025 Απευθείας στο Τρίτο
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00
Τα Ημερολόγια και τα σημειωματάρια της Patricia Highsmith τα χρόνια της Νέας Υόρκης
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00