“Άπειρη Περιέργεια”: Υπάρχει η ψυχή;
Αυτή την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στις 11:00 στη Φωνή της Ελλάδας το νέο επεισόδιο της εκπομπής “Infinitely Curious” κάνει ένα ταξίδι σε ένα από τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρωπότητας: υπάρχει ψυχή;
Για αιώνες, ποιητές, φιλόσοφοι, επιστήμονες και πιστοί έχουν έρθει αντιμέτωποι με αυτό το ερώτημα. Είμαστε μόνο άτομα και νευρώνες ή μήπως κάτι αιώνιο ζει μέσα μας;
Αυτή την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στις 11:00 πμ. συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας για να ακούσετε το νέο επεισόδιο της αγγλόφωνης εκπομπής “Infinitely Curious” για ένα ταξίδι σε ένα από τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρωπότητας : η Κατερίνα Μπατζάκη εξερευνά αυτό το διαχρονικό μυστήριο με φωνές από τον χώρο της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της γλωσσολογίας όπως:
- O Νευροχειρουργός Michael Egnor
- H Φυσικός Sabine Hossenfelder
- Οι Φιλόσοφοι Richard Swinburne & Tim O’Connor
- Ο Θεολόγος J.P. Moreland
- Ο Γλωσσολόγος George Lakoff
Μέσα από τις πολύτιμες σκέψεις τους, αναρωτιόμαστε όλοι μαζί: τι μας κάνει πραγματικά αυτό που είμαστε; Ένα ταξίδι σε ένα από τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρωπότητας.
Επιμέλεια - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη
Μετάδοση: Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, 11:00 πμ. (ώρα Ελλάδας)
Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας
· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store
· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho
· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”
· Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E
Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας
· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238
· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr
· Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT
· Instagram: voiceofgreece_ert