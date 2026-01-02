Απεριόριστα περίεργη: Κάνε μια ευχή – 2026

Κι αν μια ευχή δεν είναι απλή επιθυμία—αλλά πράξη θάρρους; Σε αυτό το γιορτινό επεισόδιο του Infinitely Curious αυτή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 11:00 ώρα Ελλάδος, η Κατερίνα Μπατζάκη εξερευνά τη δύναμη της ευχής—και τι συμβαίνει όταν η πρόθεση συναντά τη δράση.

Από τον 7χρονο William Kottos, που μας θυμίζει ότι το θάρρος δεν έχει ηλικία, στον James Brooks και την επιστήμη πίσω από την πραγματοποίηση των ευχών, από τις απλές αλλά καθοριστικές αρχές του Tom Oliver, μέχρι τη διαχρονική σοφία του Steve Jobs και τη ριζοσπαστική ειλικρίνεια του Derek Sivers.

Ένα επεισόδιο για το πώς ακούμε την εσωτερική μας φωνή. Για το θάρρος να ευχηθούμε—πριν οι γύρω μας πουν να μη το κάνουμε.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, 11:00 ώρα Ελλάδας

