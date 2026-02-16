Από τα αστικά κέντρα στην Περιφέρεια: Κίνητρα μετεγκατάστασης για μια νέα ζωή
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:00
Το νέο επεισόδιο podcast του ΕΡΤnews Radio 105.8, με την Έλενα Καραθάνου, αποκλειστικά στο ERT εcho
Η μετεγκατάσταση πολιτών στην περιφέρεια αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης και της ερήμωσης μικρών χωριών και ορεινών περιοχών. Η πολιτεία προσφέρει οικονομικά κίνητρα, ώστε να ενθαρρύνει οικογένειες με ή χωρίς παιδιά να κάνουν το βήμα. Παράλληλα, δήμοι και ιδιώτες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στήριξης, με στόχο την αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών και την αύξηση του πληθυσμού.
Στην έρευνα που έκανε η δημοσιογράφος Έλενα Καραθάνου για το EΡΤnews Radio 105,8 μιλούν οι κ.κ.:
- Φανή Μπράβου, μητέρα 4 ανήλικων παιδιών. Από το Ηράκλειο της Κρήτης εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς στο Κόκκινο Βοιωτίας,
- Χριστιάννα Παπαλεβιζοπούλου, μητέρα 4 ανηλίκων παιδιών. Από το Λαγονήσι εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς στο χωριό Φουρνά Ευρυτανίας,
- Βασίλης Μαράκης, Δήμαρχος Σικίνου
- Δίνει 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί,
- Σταμάτης Γαρδέρης, Δήμαρχος Κύθνου
- Δίνει 1.000 ευρώ μηνιαίως σε όποιον παιδίατρο και παθολόγο εγκατασταθεί στο νησί,
- Ιωάννης Λιάσης, Δήμαρχος Αμυνταίου Φλώρινας
- Είναι ένας από τους δήμους που εντάσσονται στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με κίνητρο το ποσό των 10.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια ή πολίτη,
- Στάθης Φουντουκίδης, Δήμαρχος Πέλλας
- Είναι ένας από τους δήμους που εντάσσονται στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης του υπουργείου Κοιν. Συνοχής & Οικογένειας με κίνητρο το ποσό των 10.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια ή πολίτη και
- Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
