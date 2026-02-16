Από τα αστικά κέντρα στην Περιφέρεια: Κίνητρα μετεγκατάστασης για μια νέα ζωή

Η μετεγκατάσταση πολιτών στην περιφέρεια αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης και της ερήμωσης μικρών χωριών και ορεινών περιοχών. Η πολιτεία προσφέρει οικονομικά κίνητρα, ώστε να ενθαρρύνει οικογένειες με ή χωρίς παιδιά να κάνουν το βήμα. Παράλληλα, δήμοι και ιδιώτες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στήριξης, με στόχο την αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών και την αύξηση του πληθυσμού.

Στην έρευνα που έκανε η δημοσιογράφος Έλενα Καραθάνου για το EΡΤnews Radio 105,8 μιλούν οι κ.κ.: