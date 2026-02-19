Αποκριάτικα έθιμα σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας

Καθώς τα αποκριάτικα έθιμα ζωντανεύουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γεμίζοντας τις πόλεις και τα χωριά με χρώμα, μουσική και ξέφρενους ρυθμούς, αυτή την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή “On the Road” με την Αριάδνη-Σοφία Κούρη φιλοξενεί τους κατάλληλους ανθρώπους να μυήσουν τους ακροατές στα μυστικά των καρναβαλικών παραδόσεων:

Η Ευγενία Μαμανού , Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Τυρνάβου, θα μας βάλει στο καρναβαλικό mood μιλώντας μας για το διονυσιακό και σατυρικό «Μπουρανί» και τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο τυρναβίτικο καρναβάλι.

Ο Αλέξανδρος Μακρίδης , Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καστοριάς, θα μας πει για τις «Μπουμπούνες», τις μεγάλες φωτιές που ανάβουν στις πλατείες της πόλης και στα χωριά της περιοχής, αλλά και για τον «Χάσκαρη», ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για όλη την παρέα.

Ο Νίκος Κουτσογιάννης , Δήμαρχος της Νάουσας Ημαθίας, θα μας πει για το χορευτικό δρώμενο «Μπούλες» - ένα έθιμο αντρικό αλλά και ταυτόχρονα διαχρονικό.

Τέλος, ο Αντώνης Σιάμης, εκπρόσωπος του Λαογραφικού Ομίλου Βλάχων και Φίλων «Λαϊλιάς» Σερρών, τους συμβολισμούς πίσω από τη χαρακτηριστική «μπαμπουσάρκα» και πώς ακριβώς αναβιώνουν το τελετουργικό του «Μπαμπόγερου» στον Δήμο Σιντικής, στις Σέρρες.

Παραγωγή - παρουσίαση: Αριάδνη Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας

