Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, στις 23:00
Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς τα “Καινά Δαιμόνια” συναντούν τα διάφορα αποκριάτικα ηχοχρώματα.

Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 22 Φεβρουαρίου 2026, στις 23:00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα, τα "Καινά Δαιμόνια" συναντούν τα διάφορα αποκριάτικα ηχοχρώματα.

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης μας, μια ραδιοφωνική εκπομπή από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που μεταδόθηκε το 1968 με τίτλο "Γεια χαρά σου Καρναβάλι" - μια εκπομπή του συνθέτη και μαέστρου Χρήστου Χαιρόπουλου με την Ορχήστρα εγχόρδων του που παρουσιάζει ο Κώστας Κροντηράς μαζί με γνωστούς ηθοποιούς και ερμηνευτές της εποχής.

Στο δευτερο ημίωρο της εκπομπής μεταδόθηκαν μερικά απ' τα τραγούδια της συλλογής με τίτλο "Τα τραγούδια της Πιανολας" που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις της Κρήτης σε επιμέλεια του μουσικού και μουσικολόγου Νίκου Διονυσόπουλου με χαρακτήρα Αποκριάτικο, όπως ο "Αρλεκίνος" απ' την γνωστή ομώνυμη οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη με ερμηνευτές τον Αργύρη Μπακιρτζή και την Τότα Ευλαβή.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής ακούγονται μερικά πολύ γνωστά παραδοσιακά τραγούδια από την περίφημη έκδοση διπλού βινυλίου της Δόμνας Σαμίου τα "Αποκριάτικα" , όπως "Πώς το τρίβουν το πιπέρι", το "Πέθανε ο κρέας" και όχι μόνο.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας.
Ηχοληψια- Μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης.

