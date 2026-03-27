«άρωμα» – Ελεάννα Πιτσικάκη

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στις 11 το βράδυ από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και την εκπομπή «Καινά Δαιμόνια», ο Πανταζής Τσάρας έχει καλεσμένη τη διακεκριμένη Ελληνίδα μουσικό, δεξιοτέχνη στο κανονάκι και συνθέτρια με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης, Ελεάννα Πιτσικάκη.

Αφορμή οι πρώτες της ηχογραφήσεις που κυκλοφόρησαν το 2025, με τίτλο «Άρωμα», σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και αποσπώντας θετικές κριτικές για την καινοτόμο προσέγγισή της στο κανονάκι. Μάλιστα, η δουλειά αυτή διακρίθηκε στο Top 3 της Europe Jazz Network και προτάθηκε για τα βραβεία της Γερμανικής δισκογραφίας.

Η Ελεάννα Πιτσικάκη, με μεταπτυχιακό στον Data αυτοσχεδιασμό, συνομιλεί με τον Πανταζή Τσάρα για τις σπουδές και την επαγγελματική πορεία της στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Διδάσκει μουσική παιδαγωγική και μουσικά σύνολα, καθώς και κανονάκι στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας. Όπως λέει η ίδια, εμπνεύστηκε το δικό της «Άρωμα» από τους ήχους σημαντικών στιγμών της ζωής της και τα ακούσματά της από τον τόπο καταγωγής της.

Στην εκπομπή ακούγονται διάφορες συνθέσεις της όπως και η διασκευή της πολύ γνωστής μελωδίας του αξέχαστου Κώστα Μουντάκη «Μεσοπέλαγα αρμενίζω» που περιλαμβάνεται στη νέα αυτή δουλειά με την πολυεθνική μπάντα της.

Να είστε εκεί!

Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία – Μοντάζ : Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Κυριακή 29 Μαρτίου – 11.00 μ.μ.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 & ertecho.gr