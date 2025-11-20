«Art x Nature»

Τρεις καλλιτέχνες - ένας κοινός άξονας: να ακούσουν τι έχει να πει η φύση — και να το μετουσιώσουν σε ομορφιά μέσα από την τέχνη τους.

Η εικαστικός Αναστασία Γκινάκη προσεγγίζει τα λουλούδια όπως κανείς θα πλησίαζε έναν άνθρωπο: με περιέργεια, με σεβασμό, με την επιθυμία να ακούσει τι έχουν να της πουν.

Ο Τάσος Κοφοδήμος και η Υβόννη Μέλισσα δεν γράφουν μουσική απλώς για τη φύση — εμπνέονται και την υμνούν. Στο νέο δισκογραφικό τους project με τίτλο "Kormos" αφουγκράζονται τον χαρακτήρα και τον μύθο που κρύβει κάθε δέντρο του και τον μεταφράζουν σε ήχο.

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή “Ο Μίτος της Αριάδνης”, συνομιλούμε με τρεις καλλιτέχνες που δεν βλέπουν τη φύση μόνο ως πρασινάδα, αλλά ανοίγουν έναν πραγματικό διάλογο με ό,τι ζει, ανασαίνει και αλλάζει έξω από το στούντιο και το εργαστήρι τους.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, 10:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E



Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας

· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

·Email: thevoiceofgreece@ert.gr

· Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert