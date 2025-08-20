Ας Ανοίξουμε τα Μάτια

Για την Παρασκευή 22/8/2025 στις 8 το βράδυ από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και το Intercity, βουτιά στο χρόνο και επιστροφή σε μια διαδρομή της εκπομπής που μεταδόθηκε για πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια.

Ήταν στις 26 Μαρτίου 2005 που μιλούσαμε για την αναγκαιότητα να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τα νέα δεδομένα της εποχής μας έχοντας τα μάτια μας ανοιχτά για τα όσα μας επιφυλάσσουν νεωτερισμοί και δήθεν πρωτοτυπίες κενές περιεχομένου, αισθητικής και ηθικής.

Τα χρόνια που μεσολάβησαν απλά επιβεβαίωσαν πως μπορεί μεν οι εικόνες του κόσμου μας να μεταβάλλονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αλλά επί της ουσίας τίποτα δεν προχωράει μπροστά. Και πως το επιφανειακό και το εφήμερο ανατρέπουν αξίες - κατακτήσεις - δικαιώματα δεκαετιών…

Καθόλου τυχαίο λοιπόν που όλα τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται συνήθως το Intercity, είναι παρόντα σ’ αυτήν την εκπομπή – ως θέματα που απασχολούν τις ζωές μας, τότε και τώρα, και που θα επανέρχονται πεισματικά όσο δεν βρίσκονται λύσεις και απαντήσεις.

Μια εκπομπή – διαδρομή «ιδανική για ακρόαση μετά από εθνικές επετείους» όπως λέγαμε τότε, αλλά και σε περίοδο θερινής ραστώνης, προσθέτουμε σήμερα.

Μουσικές- τραγούδια - σχόλια από τους Nino Rota, Λουκιανό Κηλαηδόνη, Tom Waits, Armand Amar, Etienne Perruchon, Antony, Jocelyn Pook, Colin Towns, Camille Saint-Saëns.

Εικόνες από τους Serge Frydman (ταινία "Mon Ange", 2004), Patrice Leconte ("Dogora", 2004), Jocelyne Pook (Wild Side, 2004), Lina Wertmuller («Iστορία Ερωτα και Αναρχίας», 1973), Renaud Delourme ("La Terre Vue du Ciel", 2004)

Kείμενα - Παραγωγή - Παρουσίαση: Θάνος Φουργιώτης

Τεχνική επιμέλεια: Νίκος Νεουδάκης

INFO

Intercity με το Θάνο Φουργιώτη

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

και κάθε Παρασκευή στις 20:00

Μια εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες: εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής.

Με αφορμή ένα θέμα, μια σκέψη, ένα πρόσωπο, ένα βιβλίο, μια ταινία, ένα γεγονός ανακατεύουμε ντοκουμέντα, σελίδες βιβλίων, κείμενα, ήχους, μουσική, λόγο και πάμε ταξίδι σε παρελθόν, παρόν και μέλλον.



