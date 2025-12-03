Ας μιλήσουμε για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή με το παραμύθι! (Α μέρος)

Η εκπομπή «Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:00 με 18:00 από τη Φωνή της Ελλάδας το πρώτο μέρος της αφήγησης του βιβλίου «Ο Ζαβολιάρης Εγκέφαλος» των συγγραφέων Μικαέλας Γερογιώκα και Έπης Ζέγγου, μέσα από τη θαυμάσια ιστορία του μικρού Μάνου που διαγιγνώσκεται με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ). Αρωγός στην προσπάθεια αποδοχής και αντιμετώπισης της ιδιαίτερης αυτής κατάστασης για την οικογένεια του μικρούλη Μάνου αλλά και για τον ίδιο είναι ο διάσημος γιατρός Δρ. Κορνήλιος Τρούμπλης, με τη βοήθεια του οποίου όλοι μαζί καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές δυσκολίες που προκαλεί η ΙΨΔ! Αναμφίβολα, πάντα η ΑΓΑΠΗ είναι αυτή που αποδεικνύεται τελικά ο μεγάλος νικητής! Η Έπη Ζέγγου μας δίνει μία θαυμάσια τριλογία βιβλίων που με ιδιαίτερη τιμή και χαρά τόσο η εκπομπή «Διηγήσεις» όσο και η Φωνή της Ελλάδας, θα παρουσιάσουν τα δύο πρώτα Σάββατα του Δεκεμβρίου του 2025 αλλά και τα δύο πρώτα Σάββατα του Ιανουαρίου του 2026, ως: «Ο Ζαβολιάρης Εγκέφαλος» - Σάββατο 06.12.2025 (Μέρος A’) & Σάββατο 13.12.2025 (Μέρος Β’), «Ο παππούς μου και ο κ. Αλτσχάιμερ» - Σάββατο 03.01.2026 και «Το (πολύ ξεχωριστό) χρωμόσωμα 21» - Σάββατο 10.01.2026.

Στο βιβλίο για την ΙΨΔ η Έπη Ζέγγου μας παρουσιάζει το ουσιώδες και παρεξηγημένο ζήτημα αυτής της διαταραχής που διαγιγνώσκεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Η παρουσίαση πλαισιώνεται με την ευγενική συνεργασία του νευρολόγου-ψυχιάτρου κ. Σιδέρη Μπακούρα αλλά και της Μικαέλλας Γερογιώκα, η οποία ολοκληρώνει θαυμάσια την ενημέρωσή μας για το θέμα αυτό. Εκτός από το σχολιασμό που παραθέτει στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του βιβλίου έχει αναλάβει και τις σημαντικότατες ερωταποκρίσεις, εξηγώντας μας απλά και κατανοητά όλα εκείνα που αφορούν στην ΙΨΔ. Το εξαίρετο συλλογικό αποτέλεσμα του βιβλίου είναι διαθέσιμο και στο ξενόγλωσσο κοινό, με την απόδοση του βιβλίου στην αγγλική γλώσσα, με τον τίτλο «TOC! TOC! FALSE ALARM».

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση Α' Μέρους: Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025, 17:00-18:00 ώρα Ελλάδας

(Το δεύτερο και τελευταίο μέρος του βιβλίου θα παρουσιαστεί σε συνέχεια το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, την ίδια ώρα από τη Φωνή της Ελλάδας.)

