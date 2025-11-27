Αυτόχθονες Λαοί: Η ιστορία ενός Παγκόσμιου Κινήματος

Η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Ιστορικοί Περίπατοι" με τη Μαριλένα Κατσίμη επιχειρεί ένα ταξίδι στον άγνωστο κόσμο των Αυτόχθονων λαών, έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από την εικόνα που έχουμε πλάσει στο φαντασιακό μας.

Αφορμή στάθηκε το νέο βιβλίο της ομότιμης καθηγήτριας στο Columbia, Έλσας Σταματοπούλου, με τίτλο «Οι Αυτόχθονες Λαοί στην Διεθνή Αρένα: Το Παγκόσμιο Κίνημα για Αυτοδιάθεση». (Indigenous Peoples in the International Arena, The Global Movement for Self-Determination, Imprint Routledge).

Η συγγραφέας, διευθύντρια του Προγράμματος Δικαιωμάτων Αυτοχθόνων στο Columbia University και πρώην επικεφαλής της Γραμματείας του Μόνιμου Φόρουμ Αυτοχθόνων του ΟΗΕ, μας μιλά για την εκρηκτική άνοδο του διεθνούς κινήματος Αυτοχθόνων από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 έως την υιοθέτηση της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματά τους το 2007, αλλά και τι συμβαίνει σήμερα, αναδεικνύοντας τις στρατηγικές, τις επιτυχίες και τα όριά τους.

Η Έλσα Σταματοπούλου, μέσα από την ιστορία, τη νομική και την πολιτισμική ανάλυση, μας εξηγεί πώς η έννοια της αυτοδιάθεσης εμπλουτίστηκε από αυτόχθονες κοσμολογίες, τη συμμετοχή των γυναικών και τον αγώνα για τη γη και το κλίμα.

Το αφιέρωμα της εκπομπής, που θα ολοκληρωθεί σε δύο επεισόδια, πλαισιώνεται με μουσικές και τραγούδια διαφόρων ομάδων Αυτοχθόνων από όλο τον πλανήτη που επέλεξε η καλεσμένη.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση: Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 (Α Μέρος) και Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025 (B MΕΡΟΣ), 13:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας

Instagram: voiceofgreece_ert\

Τηλέφωνα: 210 6066815, 210 6066816, 210 6066238

και 210 6066439 (studio)

e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr

Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT