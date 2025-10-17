Azucar! 100 χρόνια από την γέννηση της Celia Cruz

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννηση της Celia Cruz. Μία από τις πιο καθοριστικές γυναίκες στην ιστορία της latin μουσικής και μία από τις μεγαλύτερες φωνές παγκοσμίως.

Τιμούμε την τεράστια κληρονομιά της «βασίλισσας της salsa», όπως την έχουν αποκαλέσει, με ένα διήμερο αφιέρωμα γεμάτο από τα τραγούδια αλλά και την ιστορία μιας γυναίκας που έγινε σύμβολο υπερηφάνειας των λατίνων των ΗΠΑ, αποτυπώθηκε στον κινηματογράφοι και την τηλεόραση και παραμένει πηγή έμπνευσης για αμέτρητους μουσικούς της νεότερης γενιάς.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10 [20:00-22:00]

Οι χίλιες εικόνες της Celia Cruz: Η Θάλεια Καραμολέγκου («Στον Ωκεανό του Ήχου») παρουσιάζει την κινηματογραφική και τηλεοπτική Celia, από το "The Mambo Kings" μέχρι την σειρά “Celia”.

ΤΡΙΤΗ 21.10 – Ημέρα των γενεθλίων της Celia Cruz

[10:00-12:00]

Respect to Celia: Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης («The Kosmopolitans») ανθολογούν τραγούδια νεότερων καλλιτεχνών που αποτίνουν τον δικό τους φόρο τιμής Celia Cruz. Afro, electro και reggaeton por Celia Cruz.

[16:00-18:00]

Azucar Live!: Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου («Με άλλον αΕΡΑ») επιλέγει και παρουσιάζει αποσπάσματα από την θρυλική ευρωπαϊκή περιοδεία της Celia Cruz με τον Tito Puente και την ορχήστρα του το 1990. Το ηχητικό υλικό εξασφαλίστηκε σε συνεργασία με το δίκτυο της EBU.

[20:00-22:00]

Η επιδραστική Celia: Ο Πέτρος Αδάμ («Από τις 45 στις 33 στροφές») παρουσιάζει τον τρόπο που η Celia Cruz καθόρισε τη κουλτούρα των λατίνων στις ΗΠΑ μέσα από τη μουσική και την στάση ζωής της

[22:00-00:00]

Re:imagined Celia: Η Ρουμπίνη Σταγκουράκη («Round midnight») επιλέγει τα καλύτερα remix που έχουν γίνει στα τραγούδια της Celia Cruz, όπως και τραγούδια της που χρησιμοποιήθηκαν σε remix άλλων.

¡AZÚCAR! Ένα διήμερο (19 & 21.10) αφιέρωμα γεμάτο ρυθμό, ιστορία και την συγκλονιστική φωνή της Celia Cruz.

