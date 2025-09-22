«Cantus Sacri» Aπό τον Heinrich Schütz στον Johann Sebastian Bach

Μία πολύ ιδιαίτερη συναυλία με τίτλο «Cantus Sacri», παρουσιάζει η Χορωδία της ΕΡΤ το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00, στον Καθεδρικό Καθολικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αθηνών (Πανεπιστημίου 24 και Ομήρου 9).

Από τη μελωδική ευαισθησία του Heinrich Schütz και τον πλούτο και τη φαντασία του Dietrich Buxtehude έως τη μεγαλοπρέπεια του Johann Sebastian Bach, η εκκλησιαστική μουσική διαμόρφωσε καθοριστικά το σύνολο της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής έκφρασης.

Συναρπαστικές καντάτες, χορικά και μοτέτα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη Χορωδία της ΕΡΤ και τον Μιχάλη Παπαπέτρου, προσκαλώντας το κοινό να αφεθεί στη μαγεία και στη λαμπρότητα των αριστουργημάτων του 17ου αιώνα.

Πρόγραμμα συναυλίας

J.S.Bach: Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731

D. Buxtehude: Cantata, Der Herr ist mit mir, BuxWV 15

J.S.Bach: Cantata, Nach dir, Herr, verlanget mich BWV 15

D. Buxtehude: Herr, wenn ich nur dich hab, BuxWV 38

J.S.Bach: Jesus Christus, unser Heiland BWV 665

H. Schütz: Selig sind die Toten, SWV 391

J.S.Bach: Cantata, Aus der Tiefen rufe ich,Herr, zu dir BWV 131

INFO

Χορωδία της ΕΡΤ

Οργανικό σύνολο: Γιάννης Οικονόμου (όμποε), Αλέξανδρος Οικονόμου (φαγκότο), Φαίδων Μηλιάδης (βιολί), Μαρία Τσόγια-Ραζάκοβα (βιολί), Στέλιος Παπαναστάσης (βιόλα), Αλέξης Καραϊσκάκης-Νάστος (βιολοντσέλο), Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο), Ελένη Κεβεντζίδου (εκκλησιαστικό όργανο)

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Καθεδρικός Καθολικός Ναός Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αθηνών (Πανεπιστημίου 24 και Ομήρου 9)

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 – Ώρα έναρξης 21:00

Είσοδος ελεύθερη – Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας