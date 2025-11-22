“Cellular Songs”: Η Πρωτοποριακή Φωνητική Μουσική της Meredith Monk

Το άλμπουμ της Meredith Monk "Cellular Songs" που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο από την έγκριτη Γερμανική δισκογραφική εταιρεία ECM Records, θα παρουσιάσει και θα αναλύσει ο κριτικός μουσικής Θάνος Μαντζάνας.

Η ογδονταδυάχρονη πλέον αλλά ακμαιότατη Αμερικανίδα συνθέτρια και ερμηνεύτρια αλλά και σκηνοθέτρια θεάτρου, κινηματογράφου και χορογράφος Meredith Monk έχει σαφώς την μουσική στα γονίδια της καθώς η μητέρα της ήταν πιανίστρια ευρέος ρεπερτορίου ενώ ο πατέρας της βαρύτονος.

Έχοντας επιρροές από αρκετά ιδιώματα πολλών χορών αλλά και καθοριστική επίδραση από τον Αμερικανικό μινιμαλισμό άρχισε τις παραστάσεις της σε ηλικία μόλις δεκαεννέα ετών έχοντας πάντα ως επίκεντρο τη φωνή της και τις ποικίλες και άκρως ανατρεπτικές προσεγγίσεις της στην ερμηνεία. Το 1978 ίδρυσε το προσωπικό της σύνολο "The Meredith Monk & Vocal Ensemble" που έκτοτε είναι το μόνιμο εκφραστικό όχημα της.

Η ίδια λέει ότι το κίνητρο για το "Cellular Songs" ήταν η επιθυμία της να κάνει ένα έργο που να αναδεικνύει και να προάγει τις αξίες της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της καλοσύνης αλλά και της ελευθερίας σε αντίθεση με αυτές που προπαγανδίζονται μαζικά, «φωτογραφίζοντας» έτσι τον Ντόναλντ Τραμπ και τον τρόπο διακυβέρνησης του. Ταυτόχρονα το άλμπουμ αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας που ξεκίνησε με την προηγούμενη δισκογραφική εργασία της, με τίτλο "On Behalf Οf Nature" το 2016 και έχει σαν θέμα της την πλανητική οικολογία με την ευρύτερη έννοια της λέξης.

Η πιο άμεση έμπνευση για το "Cellular Songs" ήρθε από ένα βιβλίο του ιατρού και βραβευμένου με Πούλιτζερ συγγραφέα Siddhartha Mukherjee με θέμα τον καρκίνο. Το βιβλίο αυτό εστιάζει στα σημεία που αναπτύσσεται ο καρκίνος, τα κύτταρα τα οποία συνεχώς δημιουργούν επιστρώσεις και λειτουργούν με επαναλήψεις, διαιρέσεις και μεταλλάξεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα μάλιστα η αναγωγή που κάνει ο συγγραφέας της συμπεριφοράς των κυττάρων σε αυτή των ανθρώπων. Σε αυτό άλλωστε αναφέρεται και ο τίτλος "Cellular Songs", δηλαδή κυτταρικά τραγούδια.

Η Meredith Monk ενορχηστρώνει το Vocal Ensemble που αποτελούν οι Ellen Fisher, Katie Geissinger, Joanna Lynn-Jacobs και Allison Sniffin οι οποίες, όπως και εκείνη, ερμηνεύουν και «παίζουν» σωματικά κρουστά και η τελευταία επίσης βιολί και πιάνο, ενώ το σχήμα συμπληρώνει ο John Hollenbeck στο βιμπράφωνο, τα κρουστά και τα κρόταλα.

Οι συνθέσεις μετέρχονται την τυπική πλέον μέθοδο της Meredith Monk: κυκλικές φόρμες που προέρχονται από την μουσική της Ινδίας και λιγότερο της Απω Ανατολής αλλά και με πολύ έντονο το στοιχείο του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού με εκλεκτικές επιδράσεις από την αφροαμερικανική μουσική.

Το «Cellular Songs» της Meredith Monk είναι μια όπως πάντα άκρως καινοτόμα μα και βαθιά ουμανιστική εργασία.

