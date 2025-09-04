Δίπρακτη όπερα σε λιμπρέτο Annie Proulx βασισμένο στο ομώνυμο δικό της διήγημα του 1997. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 28 Ιανουαρίου 2014 στο Teatro Real της Μαδρίτης.

«Αυτό είναι μόνο ό,τι μου απέμεινε, Τζακ. Τίποτε άλλο δεν απέμεινε: δύο άδεια πουκάμισα, ηλικίας όσο ήμασταν εμείς, όταν ξεκίνησαν όλα. Το πουκάμισό μου. Το δικό σου αίμα. Δυο τρεις καρτ ποστάλ. Κι όσα ακόμα μπορώ να θυμάμαι. Καμιά φωτογραφία. Κανένα γράμμα. Ούτε καν τις στάχτες σου δε μπόρεσα να σκορπίσω στο Brokeback Mountain.

Σκληρό.

Με πνίγει η αγάπη Τζακ. Με πνίγει η αγάπη, που άργησε τόσο.»

Κάπως έτσι ξεκινά ο τελικός μονόλογος του Ennis στο "Brokeback Mountain" του Αμερικανού συνθέτη Charles Wuorinen. Μετά την ομώνυμη βραβευμένη ταινία του Ang Lee το 2005, αυτή η όπερα είναι η αμέσως επόμενη διασκευή του διηγήματος της Annie Proulx - αφού η καθαρά θεατρική διασκευή του έργου δεν είδε το φως παρά το 2023.

Κι όμως, όλα μπορούν εύκολα να γίνουν όπερα. Ας αφεθούμε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στο μουσικό αυτό ταξίδι, σε ένα μέρος φανταστικό, όπως το Youkali, η Οκτάνα, ή το El Dorado. Εκεί όπου ο καθένας μας μπορεί να ζει ελεύθερος. Εκεί όπου η μουσική και η ατμόσφαιρα του πάθους που δημιουργεί, έχουν τον πρώτο ρόλο.

Μείνετε συντονισμένοι

Info:

"Opera Omnia"

Charles Wuorinen: "Brokeback Mountain"

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/