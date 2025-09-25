Copy – Domenico Cimarosa: “Il matrimonio segreto” («Ο Μυστικός Γάμος») – Μέρος Α’

Ραδιόφωνο

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στις 20:30
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δίπρακτη όπερα σε λιμπρέτο Giovanni Bertati βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο των George Colman και David Garrick. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1792 στο Αυτοκρατορικό Θέατρο της Βιέννης.
Δίπρακτη όπερα σε λιμπρέτο Giovanni Bertati βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο των George Colman και David Garrick. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1792 στο Αυτοκρατορικό Θέατρο της Βιέννης.

Εάν υπήρχε ένα μαγικό τρένο στο οποίο να επέβαιναν οι κωμικές όπερες του 18ου αιώνα που άντεξαν στο χρόνο, σίγουρα τα περισσότερα βαγόνια θα ήταν γεμάτα από όπερες του Mozart (συν κάποιους λαθρεπιβάτες). 

Σίγουρα όμως, ένα κουπέ ανήκει στο "Matrimonio Segreto", τον «Μυστικό Γάμο» του Domenico Cimarosa, ένα έργο που δεν έπαψε ποτέ να παίζεται στα θέατρα όπερας εδώ και δυόμισι περίπου αιώνες και αποτελεί τη μοναδική ίσως επιτυχία του Ιταλού συνθέτη της Ναπολιτάνικης σχολής. Όταν ο αυτοκράτορας Λεοπόλδος ο Β’ παρακολούθησε την παράσταση, ζήτησε ενθουσιασμένος μετά το τέλος της να επαναληφθεί ολόκληρη από την αρχή. Το πιο μεγάλο "bis" στην Ιστορία της Μουσικής

Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα να ακούμε το έργο από την ηχογράφηση του Daniel Barenboim το 1978, με την Arleen Auger, τον Dietrich Fischer-Dieskau και άλλους διαλεχτούς ερμηνευτές. Πράξη δεύτερη - και όχι μόνο - αυτό το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 20:30 από την εκπομπή "Opera Omnia".

Μείνετε συντονισμένοι

Info:

"Opera Omnia"
Domenico Cimarosa: "Il matrimonio segreto" («Ο Μυστικός Γάμος») – Μέρος Β'
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, 20:30 - 22:30
Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας


Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6
Η εκπομπή είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή ακρόαση κατά την ώρα μετάδοσης και στη συνέχεια on demand εδώ: www.ertecho.gr/radio/trito/

