Copy – Ένας Κύκλος για τον Μολιέρο – Πρεμιέρα

Δευτέρα 17 στις 19:00 & σε Επανάληψη Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 στις 14:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στην εκπομπή «Του Κύκλου τα Γυρίσματα» της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου ο Γιάννης Ευσταθιάδης συνεχίζει έναν νέο μεγάλο κύκλο αφιερωμένο στον κορυφαίο Γάλλο θεατρικό συγγραφέα αλλά και ηθοποιό. Κάθε Δευτέρα στις έξι το απόγευμα και σε επανάληψη κάθε Σάββατο μεσημέρι στις δύο στο Τρίτο Πρόγραμμα.
Ο νέος κύκλος για τον μεγάλο Γάλλο θεατρικό συγγραφέα αλλά και ηθοποιό Μολιέρο ή κατά το πραγματικό του όνομα Jean-Baptiste Poquelin συνεχίζεται με μουσικές του Lully για  τα έργα του Μολιέρου, «Κωμικό ποιμενικό» και «George Dandin».
Αλλά και του Marc-Antoine Charpentier για το έργο «Αναγκαστικός γάμος».
Μετά ακολουθούν δύο συνθέτες του 20ου αιώνα. Ο Darius Milhaud με το έργο «Η αποθέωση του Μολιέρου» και ο Nino Rota με το μπαλέτο «Ο κατά φαντασίαν Μολιέρος».
Τέλος,  ο καταπληκτικός κωμικός Louis de Funès σ’ έναν μονόλογο από τον «Φιλάργυρο».

«Του Κύκλου τα γυρίσματα» με τον Γιάννη Ευσταθιάδη
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025, 18:00 - 19:00
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

TAGS Jean-Baptiste PoquelinΓιάννης ΕυσταθιάδηςΈνας Κύκλος για τον ΜολιέροΜολιέρος
