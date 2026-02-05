Copy – Σινέcast: Εύα Στεφανή

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται την σκηνοθέτιδα Εύα Στεφανή με την ταινία τεκμηρίωσης Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ (2025).

Η Καρδιά του Ταύρου είναι ένα οικείο πορτρέτο του πολυδιάστατου καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με τις εμμονές του, τις σχέσεις του, τις μεθόδους του και τη συνεχή αμφισβήτηση της διαδικασίας—παρόλο που η διαδικασία είναι το μόνο πράγμα το οποίο εμπιστεύεται.

Η ταινία προβάλλεται από στις κινηματογραφικές αίθουσες από το CINEDOC.

Ακούγονται αποσπάσματα από το τρέιλερ της ταινίας και από τα κομμάτια Johnny Cash – Personal jesus, Σοφία Βέμπο – Πόσο Λυπάμαι ,Τζένη Βάνου – Σ’ αγαπώ, Cotti k- Notte Estiva, Gloria Gaynor – I Will Survive.

Σινέcast

Μια νέα σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά! Κάθε επεισόδιο ζωντανεύει μια ταινία μέσα από συνεντεύξεις, αποσπάσματα και μουσικές. Ένα ηχητικό ταξίδι, με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του.

Μουσική σήματος: Nίκος Μαμαγκάκης από την ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1967) του Ρ. Μανθούλη

Ηχοληψία – Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Παραγωγή – Παρουσίαση: Ντέπυ Βρεττού