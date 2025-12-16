Copy – Χριστουγεννιάτικα Μουσικά Ταξίδια στο Τρίτο

Για 2η εβδομάδα - και μέχρι την Πρωτοχρονιά - η εκπομπή «Συναυλίες Δίχως Σύνορα» βάζει τα γιορτινά της και επισκέπτεται Χριστουγεννιάτικες συναυλίες απ’ όλο τον κόσμο προσφέροντάς μας Νότες σαν Ευχές. Γι αυτήν την εβδομάδα οι συναυλίες από το δίκτυο Δημόσιων Ραδιοφωνιών της EBU μεταδίδονται την Τρίτη 16.12.25, την Τετάρτη 17.12.25, και την Παρασκευή 19.12.2025.

Η Αλεξάνδρα Γιαλίνη μας προσκαλεί κάθε βράδυ στις 20.10, από Τρίτη έως Παρασκευή, σε μοναδικά μουσικά ταξίδια στο Τρίτο Πρόγραμμα μέσω της EBU, όπου θα συναντήσουμε :

Τρίτη 16-12-2025 ώρα 20:10-22:00

Χριστούγεννα με τους Passions de l’Âme: Bach, Graupner και Telemann

Το Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο του J.S.Bach μπορεί να δεσπόζει στις γιορτινές ημέρες, όμως δεν είναι ο μόνος δρόμος προς τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Σε αυτό το πνεύμα, το πολυβραβευμένο σύνολο Les Passions de l’Âme, με την Meret Lüthi στο τιμόνι της μουσικής αφήγησης, προτείνουν μια Χριστουγεννιάτικη διαδρομή όπου η αγάπη βρίσκεται στο επίκεντρο.

Δύο καντάτες του Johann Sebastian Bach και του Carl Philipp Emanuel Bach ξετυλίγουν έναν λυρισμό σχεδόν οπερατικό, ενώ στο ενδιάμεσο μια Σουίτα του Christoph Graupner και ένα Κοντσέρτο του Georg Philipp Telemann φωτίζουν τις δυνατότητες των οργάνων d’amore – του όμποε d’amore και της βιόλας d’amore.

Το Πρόγραμμα:

Η συναυλία έγινε στις 13 Δεκεμβρίου 2024 στη Νυρεμβέργη.

Τετάρτη 17-12-2025 ώρα 20:10-22:00

Χριστούγεννα στη Μπαρόκ Ευρώπη με την Ορχήστρα Μπαρόκ του Φράϊμπουργκ

Ανάμεσα στις μεγάλες γιορτές του χριστιανικού κόσμου, τα Χριστούγεννα παραμένουν εκείνα που ενέπνευσαν ορισμένες από τις πιο λαμπερές σελίδες της παλαιάς μουσικής.

Η μετάβαση από την περίοδο της Αναμονής στη χαρμόσυνη ημέρα της Γέννησης γέμιζε τις Ευρωπαϊκές εκκλησίες με έργα που αντλούν από ποικίλες τοπικές παραδόσεις: από στοχαστικές καντάτες και ευλαβικές χριστουγεννιάτικες σονάτες έως δεξιοτεχνικά κοντσέρτα αφιερωμένα στη νύχτα των Χριστουγέννων.

Σε αυτή τη γιορτινή πανδαισία μάς οδηγεί η Ορχήστρα Μπαρόκ του Freiburg υπό τη διεύθυνση του Gottfried von der Goltz, με τη λαμπερή συμμετοχή της σοπράνο Julia Lezhneva.

Το Πρόγραμμα:

Η συναυλία έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2024

Παρασκευή 19-12-2025 ώρα 20:10-22:00

Hector Berlioz - L' Enfance du Christ

Paul McCreesh

Την εορταστική περίοδο, ανάμεσα στα κάλαντα και τα γνώριμα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, επιστρέφει πάντοτε και ο τρυφερός «Αποχαιρετισμός των Βοσκών» του Hector Berlioz.

Frances Gregory

Ένα κομμάτι που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο των ημερών, αλλά αποτελεί μόνο μια μικρή ψηφίδα από το μεγαλύτερο και βαθιά ανθρώπινο έργο του συνθέτη, «Η Παιδική Ηλικία του Χριστού».

Το ορατόριο, εμπνευσμένο από τη φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο, γράφτηκε το 1853–1854 σε κείμενο του ίδιου του Berlioz και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι, στις 10 Δεκεμβρίου 1855, με τον συνθέτη στο πόντιουμ.

Ερμηνεύει η Χορωδία και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του National Forum of Music του Βρότσλαβ που διευθύνει ο Paul McCreesh. Η μέτζο σοπράνο Frances Gregory ενσαρκώνει την Παρθένο Μαρία, ο βαρύτονος Ashley Riches τον Ιωσήφ, ενώ ο μπασοβαρύτονος Florian Störtz τον ρόλο ενός οικογενειάρχη. Ο Neal Davies δίνει πνοή στον Ηρώδη και ο τενόρος Paweł Zdebski στον Εκατόνταρχο.

Ashley Riches

Ζήστε τη μεγάλη γιορτή απολαμβάνοντας Νότες Σαν Ευχές στο Τρίτο Πρόγραμμα με τις καλύτερες εορταστικές μουσικές από το Δίκτυο Δημόσιων Ραδιοφωνιών της EBU.

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | www.trito.gr

