Dame Joan Sutherland (1926 – 2010), Η Μεγάλη Κυρία του Bel Canto

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

"La Stupenda" - Η Εκπληκτική

«Η καρδιά της απλώς λύγισε. Όταν έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να κάνει τίποτα σωματικά, δεν ήθελε πια να ζήσει. Ήθελε να φύγει. Ήταν χαρούμενη που έφευγε.»

Κάπως έτσι περιέγραψε η οικογένεια της Joan Sutherland την αναχώρησή της, στις 10 Οκτωβρίου 2010. Η Αυστραλέζα ντίβα πέθανε στο σπίτι της, στο Les Avants της Ελβετίας, έχοντας κατά τη διάρκεια της ζωής της χαράξει μια μοναδική πορεία στο χώρο της όπερας και κατέχοντας ήδη (εκτός από τον τίτλο της Dame) τον τίτλο μιας από τις κορυφαίες σοπράνο του 20ου αιώνα.

Η μεγάλη Κυρία του bel canto έρχεται αυτή την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις έξι το απόγευμα στους δέκτες μας, από την εκπομπή «Μια Φωνή στον Καθρέφτη».

Να είστε εκεί.

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho