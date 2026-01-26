Το ERT echo, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93,6, έχει εξασφαλίσει μία ξεχωριστή συναυλία της Dee Dee Bridgewater, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2025 στη Σερβία. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT echo, από την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00.

Η θρυλική Αμερικανίδα ερμηνεύτρια, μία από τις σημαντικότερες φωνές της παγκόσμιας jazz σκηνής, χάρισε στο κοινό μια συναυλία γεμάτη ενέργεια, αυτοσχεδιασμό και έντονη σκηνική παρουσία. Με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και πολυάριθμες διακρίσεις, η Dee Dee Bridgewater παραμένει μια καλλιτέχνιδα που ανανεώνει διαρκώς τη jazz, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα.

Η εμφάνισή της στο Novi Sad Jazz Festival ξεχώρισε ως μία από τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης, προσφέροντας μια αυθεντική μουσική εμπειρία. Μια συναυλία που αποτυπώνει τη δύναμη και το συναίσθημα της jazz.

Στη συναυλία συμμετείχαν:

Dee Dee Bridgewater , φωνητικά

, φωνητικά Carmen Staaf, πιάνο

Rosa Brunello, μπάσο

μπάσο Julie Saury, ντραμς

Πρόγραμμα:

People Make the World Go Round – Thom Bell (1943)

Thom Bell (1943) The Danger Zone – Percy Mayfield (1920-1984)

Percy Mayfield (1920-1984) Tryin’ Times – Roberta Flack (1937-2025)

Roberta Flack (1937-2025) Mississippi Goddamn – Nina Simone (1933-2003)

Nina Simone (1933-2003) I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free – Billy Taylor (1921 – 2010)

Billy Taylor (1921 – 2010) Throw it away – Abbey Lincoln (1930-2010)

Abbey Lincoln (1930-2010) And It’s Supposed to Be Love - Abbey Lincoln (1930-2010)

Abbey Lincoln (1930-2010) Gotta Serve Somebody – Bob Dylan (1941)

Bob Dylan (1941) Compared to What – Eugine McDaniels (1935-2011)

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00.

