Δεκαπενταύγουστος στη «Φωνή της Ελλάδας» με τους Έλληνες της Διασποράς

Η Κοίμηση της Θεοτόκου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης και γιορτάζεται από τους Έλληνες σ ’όλο τον κόσμο με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Η «Φωνή της Ελλάδας», γιορτάζει τον Δεκαπενταύγουστο, με ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, αφιερωμένο στους Έλληνες του Κόσμου.

Στις 8 το πρωί, η «Φωνή της Ελλάδας» θα συνδεθεί με τον ιερό ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας στην Τήνο, για να μεταδώσει απευθείας την Αρχιερατική Λειτουργία στον ναό της Μεγαλόχαρης.

Αμέσως μετά, από τις 12:30 ως τις 15:00 ώρα Ελλάδας, ο Θανάσης Χούπης και ο Δημήτρης Κοντογιάννης, θα συνομιλήσουν “ζωντανά” με συμπατριώτες μας από διάφορες γωνιές της γης, για τα ιερά προσκυνήματα σε Παναγίες του Κόσμου.

Ένα ωριαίο πανηγύρι έχει ετοιμάσει η Μαρία Κουτσιμπύρη στις 15:00 με αυθεντικές εκτελέσεις παραδοσιακών σκοπών του γλεντιού ενώ τραγούδια για τη Μαρία, τη Μαίρη, την Παναγιώτα, τη Δέσποινα από ταλαντούχους καλλιτέχνες θα μεταδοθούν στο πλαίσιο της αγγλόφωνης μουσικής εκπομπής «Greek music express» με τον Ηρακλή Οικονόμου στις 19:00.

Στις 8 το βράδυ, η Αριάδνη Σοφία Κούρη επιμελείται μια δίωρη αφιερωματική εκπομπή με χαρμόσυνες μελωδίες από τους «In Excelsis» και «Σύναγμα» που συνδυάζουν μοναδικά την ιερότητα της παράδοσης με τη ζωντάνια της σύγχρονης καλλιτεχνικής ματιάς και στη συνέχεια, στις 10 το βράδυ, η Σταυρούλα Καραλή συνομιλεί με τον ιστορικό και ερευνητή Στέφανο Τανιμανίδη για την Παναγία Σουμελά, τη διαδρομή και τη σημασία της εικόνας για τον Ποντιακό Ελληνισμό και την ιστορία της Μονής στον Πόντο και το Βέρμιο.

Τέλος, στις 11 το βράδυ θα μεταδοθεί από το αρχείο της «Φωνής της Ελλάδας» μια συναυλία, ένα μουσικό ταξίδι στην παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου με τους μουσικούς Ηλία Πλαστήρα, Δημήτρη Κωνσταντή, Γιώργο Γκόγκο και Διονύση Ζώη.

Ακρόαση της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store.

Διαδικτυακά από το ertecho.gr (τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΑ)

Στην Ελλάδα, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Δορυφορικά μέσω Hellas Sat και Hotbird.



Στοιχεία επικοινωνίας της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡΤ

Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr