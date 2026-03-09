Delivery: Πώς η άνθιση ενός κλάδου άλλαξε τις συνήθειές μας στο φαγητό

Τα τελευταία χρόνια το γρήγορο φαγητό έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας καθώς χιλιάδες άνθρωποι συνηθίζουν να παραγγέλνουν από έναν πρωινό καφέ μέχρι πλήρη μαγειρευτά γεύματα.

Αυτή η αλλαγή, έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός ολόκληρου οικονομικού κλάδου γύρω από αυτό, όπως εστιατόρια, καφετέριες, κουζίνες μόνο για delivery, ψηφιακές πλατφόρμες και χιλιάδες εργαζόμενοι στη διανομή.

Πρόκειται για μια νέα αγορά που ανθίζει, επηρεάζοντας τόσο την καθημερινότητα των καταναλωτών όσο και τη λειτουργία της σύγχρονης πόλης.

Που οφείλεται όμως αυτό; Ποιο είναι το προφίλ των καταναλωτών που επιλέγουν το έτοιμο φαγητό; Και τέλος, ποιο έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση; Το μαγειρευτό ή κάτι στο χέρι;

Στην έρευνα που έκανε η δημοσιογράφος Έλενα Καραθάνου για το ERT εcho του ERTnews Radio 105,8 μιλούν οι κ.κ.:

Ναπολέων Μαραβέγιας – Γ.Γ. Εμπορίου στο υπουργείο Ανάπτυξης

Ελένη Καραγιάννη – εργαζόμενη μητέρα

Λυδία Φουρτούνη – φοιτήτρια

Έκτορας Μπαρβάκος – εργαζόμενος

Γιάννης Τσιριγώτης –διανομέας

Χρήστος Μαρτίνης –ιδιοκτήτης εστιατορίου

Έρευνα – παρουσίαση: Έλενα Καραθάνου