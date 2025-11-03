Διαδικτυακές απάτες: Πώς οι επιτήδειοι «ψαρεύουν» τα θύματα με ένα κλικ

Οι διαδικτυακές άπατες αυξάνονται δραματικά με τους απατεώνες να «ψαρεύουν» θύματα μέσω του διαδικτύου και υποκλέπτουν τα προσωπικά τους δεδομένα ενώ άλλες φορές δελεάζουν τους ανυποψίαστους χρήστες του ίντερνετ, με εύκολο κέρδος μέσα από διαδικτυακές επενδύσεις με αποτέλεσμα να τους αποσπούν τεράστια χρηματικά ποσά.

Στην έρευνα του ERTnews Radio 105,8 και στην Έλενα Καραθάνου μιλούν δύο άτομα που έπεσαν θύματα διαδικτυακής απάτης καθώς και οι ειδικοί κ.κ.:

Άννα Μαρία Φίλιππα, Δικηγόρος με ειδίκευση στο ηλεκτρονικό έγκλημα

Δικηγόρος με ειδίκευση στο ηλεκτρονικό έγκλημα Θεοφάνης Κασίμης, Σύμβουλος Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Σύμβουλος Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων Μανώλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας CSI, Αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας εν αποστρατεία και ειδικός ερευνητής ηλεκτρονικών εγκλημάτων

Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας CSI, Αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας εν αποστρατεία και ειδικός ερευνητής ηλεκτρονικών εγκλημάτων Βίκυ Τζέγκα, Νομική Σύμβουλος της ΕΚΠΟΙΖΩ

Έρευνα με την Ελένη Καραθάνου

