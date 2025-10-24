Ακουστέ στο ERT εcho, από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, το έκτο επεισόδιο της σειράς podcast “Future Soundwaves”.



Τεντώνεται σαν χορδή και … διάνα στο χρυσό της Οικονομικής Ολυμπιάδας με την πρώτη. Κρατάει όμως και τόξο πραγματικό στην Εθνική Ελλάδος με διακρίσεις… ικανές να πείσουν τον Ρομπέν των Δασών για νέα φορολογική πολιτική και τη Μέριντα για τη δύναμη των κοριτσιών.

Είναι η 15χρόνη Ιωάννα Αναστασοπούλου που δεν διστάζει να δώσει τόξο και βέλη σε νέους και παιδιά με προβλήματα όρασης γιατί βλέπει μαζί τους με μάτια ψυχής.

Έρευνα, Παραγωγή & Παρουσίαση: Ιωάννα Νιαώτη

Βοηθός παραγωγής: Διονυσία Μαρίνου

Ηχοληψία & Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Κωστόπουλος

Επιστημονική σύμβουλος: Ζηνοβία Βασιλειάδη, ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια

Εικονογράφηση: Εύα Γεράκη

Μουσική: Χρήστος Παπαδόπουλος

Future Soundwaves: Teen Talks

Η νέα σειρά podcast του ERT εcho που κάνει ακριβώς αυτό λέει: Ακούει τους εφήβους και τις ιστορίες τους.

Future Soundwaves: Teen Talks - ιστορίες νέων ανθρώπων, που φαντάζονται, ονειρεύονται και δημιουργούν. Μία νέα σειρά podcast της ΕΡΤ για τη ζωή των εφήβων -με τις δικές τους λέξεις και με τις δράσεις τους που δημιουργούν το δικό τους χώρο στον κόσμο.

Η σειρά υλοποιείται για την ΕΡΤ με την υποστήριξη του Radio Innovation Fund της EBU.