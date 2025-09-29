«Διεθνής Ματιά» – Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο

Μια νέα σειρά podcast του ΕΡΤnews Radio 105.8, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, κάνει πρεμιέρα στη ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, ERTεcho.



Η σειρά με τίτλο «Διεθνής Ματιά» - Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο εξετάζει και αναλύει σημαντικά γεγονότα και ζητήματα παγκόσμιας σημασίας από τον χώρο της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας που επηρεάζουν καθοριστικά τη ζωή μας.

Στο πρώτο podcast καλεσμένος είναι ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται η κατάσταση της ΕΕ όσον αφορά την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα, οι εμπορικές σχέσεις και συμφωνίες με ΗΠΑ και Κίνα, η κούρσα των εξοπλισμών, το μεταναστευτικό, ο νέος προϋπολογισμός της περιόδου 2028-2034, αλλά και ο ρόλος της ελληνικής προεδρίας το β΄ εξάμηνο του 2027. Ακούστε το podcast εδώ.

Στο δεύτερο podcast καλεσμένος είναι ο Μιχάλης Πικραμένος, πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας και καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Μεταξύ άλλων, συζητούν για τη λειτουργία της ελληνικής Δικαιοσύνης, τα προβλήματα και τις προσπάθειες μεταρρυθμίσεων, τη σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ και τη μεταφορά καλών πρακτικών.

Ακούστε το podcast εδώ.