Διεθνής Ματιά: Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον Κόσμο

Σάββατο 21.02.2026: “Mόναχο 2025 και 2026 : Τι άλλαξε για την Ασφάλεια της Ευρώπης και του Κόσμου από τη μια Διάσκεψη στην άλλη»;

Καλεσμένη είναι η Έλενα Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Διεθνολόγος και μετέχουσα στις τελευταίες Διασκέψεις για την Ασφάλεια του Μονάχου

Κυριακή 22.02.2026: «Τι ήταν ο Φασισμός στην ιστορία- Πού είναι σήμερα”;

Προσκεκλημένη για τη σχετική συζήτηση είναι η Σώτη Τριανταφύλλου, συγγραφέας-ιστορικός και δημιουργός βιβλίου πάνω στο θέμα που εκδόθηκε πρόσφατα.

Στη σειρά podcasts «Διεθνής Ματιά» ανοίγει ένα παράθυρο ώστε να κοιτάμε από την Ελλάδα τον Κόσμο, αλλά για να επιστρέφουμε ξανά στη χώρα μας και στα δικά της ζητήματα μέσα από αυτό το γύρο και μια ευρύτερη σκοπιά. Σε κάθε pod εξετάζεται ένα σημαντικό γεγονός, ένα φαινόμενο παγκόσμιας σημασίας, μια μεγάλη τάση από το χώρο της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας, της οικολογίας, της επιστήμης και τεχνολογίας ή και του πολιτισμού, που επηρεάζει καθοριστικά και καθολικά τη ζωή, αλλά και την κατάσταση στη χώρα μας. Και κάθε φορά γίνεται με τη συμμετοχή ιδιαίτερα επιλεγμένων καλεσμένων, που είναι ειδικοί σε καθέναν από αυτούς τους τομείς.

Τα σχετικά podcastς είναι δύο κάθε εβδομάδα και αναρτώνται ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή στην πλατφόρμα ERTecho.gr, στην κατηγορία Podcasts του ΕRTNews Radio 105,8. Τις αμέσως επόμενες μέρες αναρτώνται, επίσης, στον ενημερωτικό ιστότοπο ertnews.gr στην ενότητα «Αναλύσεις» με συνοδευτικά άρθρα.

Παραγωγή - Παρουσίαση: Πολυδεύκης Παπαδόπουλος