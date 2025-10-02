«Διηγήσεις»: «Μυστήριο από την Πεντέλη στον Παρθενώνα» της συγγραφέως-αρχαιολόγου Μαρίας Μουγνάι

«Τα εγκαίνια του Παρθενώνα πλησιάζουν, αλλά πολλά απρόοπτα συμβαίνουν! Στην Πεντέλη οι λατόμοι χάνουν τα εργαλεία τους και η άμαξα με τα κομμάτια των μαρμάρων, εξαφανίζεται! Ο αρχιτέκτονας Καλλικράτης δεν μπορεί να μοιραστεί με κανέναν το μυστικό του, ένα μυστικό αποκλειστικά ανάμεσα στον ίδιο και τον αρχιτέκτονα Ικτίνο. Όμως κάτω από το ηλιόλουστο φως της αρχαίας Αθήνας οι τρεις μικροί φίλοι της ιστορίας μας, ο Ορέστης, η Νεφέλη και ο σκύλος τους ο Άριστος, αναλαμβάνουν σύντομα δράση για να βοηθήσουν να ολοκληρωθεί το έργο. Θα καταφέρουν άραγε να λύσουν το μυστήριο και να γίνουν τα εγκαίνια του Παρθενώνα όπως τα σχεδίασαν οι αρχιτέκτονες Ικτίνος και Καλλικράτης; Το μυστήριο στη διαδρομή από το όρος της Πεντέλης έως το ναό του Παρθενώνα πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί!»

Η εκπομπή «Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει ένα μαγικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, στην εποχή της ελληνικής αρχαιότητας, σε δύο εκπομπές: το Σάββατο 04.10.2025 (α’ μέρος) και το Σάββατο 11.10.2025 (β΄μέρος) στις 17:00 με 18:00, από τη Φωνή της Ελλάδας.

Mέσα από την αφήγηση του βιβλίου των εκδόσεων Πορφύρα – Πρώτη Ύλη με τίτλο «Μυστήριο από την Πεντέλη στον Παρθενώνα» της συγγραφέως-αρχαιολόγου Μαρίας Μουγνάι, σε υπέροχη εικονογράφηση του βραβευμένου δημιουργού Πέτρου Παπαδόπουλου, οι μικροί και οι μεγάλοι ακροατές της εκπομπής θα ανακαλύψουν ιστορικά στοιχεία για το ναό της θεάς Αθηνάς, τον Παρθενώνα. Θα μάθουν πολύτιμες πληροφορίες για τα αρχαία λατομεία στην Πεντέλη, καθώς και για το ταξίδι των μαρμάρων από το όρος της Πεντέλης προς την Ακρόπολη.

Άραγε πώς κτίστηκε ο Παρθενώνας; Από ποια μέρη της αρχαίας Αθήνας περνούσε η «Οδός Λιθαγωγίας»; Πώς ήταν τότε το Χαλάνδρι, οι Αμπελόκηποι και το κέντρο της Αθήνας; Ανακαλύψτε όλα τα κρυμμένα μυστικά της ιστορίας αυτής και ταξιδέψτε μαζί μας στους δρόμους της αρχαίας Αθήνας, παρέα με τη απαράμιλλη μουσική του βραβευμένου παγκόσμιου Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Το ταξίδι των θρυλικών μαρμάρων της ιστορίας μας, αρχίζει!

Επιμέλεια - παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 04.10.2025 (A’ μέρος) & Σάββατο 11.10.2025 (Β’ Μέρος), 17.00-18:00 ώρα Ελλάδας

Ακρόαση της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store.

Διαδικτυακά από το ertecho.gr (τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΑ)

Στην Ελλάδα, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Δορυφορικά μέσω Hellas Sat και Hotbird.



Στοιχεία επικοινωνίας της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡΤ

Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr