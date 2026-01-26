Δημήτρης Δικαίος: Η επιστήμη του ύπνου

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά», η Παυλίνα Βουλγαράκη συναντά τον Καθηγητή Ψυχιατρικής Δημήτρη Γ. Δικαίο σε μια ουσιαστική συζήτηση αφιερωμένη στον ύπνο και τη σημασία του για την ψυχική και σωματική υγεία.

Ο Δημήτρης Δικαίος είναι Καθηγητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και διαπιστευμένος Υπνολόγος από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας του Ύπνου, με μακρά ερευνητική και κλινική εμπειρία στις διαταραχές ύπνου και στη σχέση τους με την ψυχική ισορροπία.

Στο επεισόδιο, εξηγείται γιατί ο ύπνος δεν είναι απλώς μια απολύτως απαραίτητη βιολογική λειτουργία, αλλά είναι το θεμέλιο της ψυχικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής μας. Με επιστημονική σαφήνεια και ανθρώπινη ματιά, ο Δημήτρης Δικαίος απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν όλο και περισσότερους ανθρώπους σήμερα.

Μεταξύ άλλων, συζητούνται:

πώς λειτουργεί ο ύπνος και γιατί είναι απαραίτητος για την ψυχική και σωματική υγεία

οι συχνότερες διαταραχές ύπνου και τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε

ο ρόλος του άγχους, της καθημερινότητας και της τεχνολογίας στην ποιότητα του ύπνου

πρακτικές οδηγίες για καλύτερη υγιεινή ύπνου

μύθοι και αλήθειες γύρω από τον ύπνο

Με την ευαισθησία και τη διεισδυτική ματιά που χαρακτηρίζουν τη σειρά, η Παυλίνα Βουλγαράκη δημιουργεί έναν διάλογο ανθρώπινο και κατανοητό. Ο Δημήτρης Δικαίος προσφέρει τεκμηριωμένες απαντήσεις, μεταφέροντας την επιστημονική γνώση με σαφήνεια και απλότητα.

