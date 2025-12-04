Δημήτρης Σαμόλης: Η δύναμη του να κάνεις αυτό που πραγματικά θες

Μια βαθιά και αληθινή συζήτηση ανάμεσα στην Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Δημήτρη Σαμόλη.



Με αφορμή την παράσταση «Στρακατρούκες», που για τρίτη συνεχή χρονιά γίνεται sold out, η Παυλίνα Βουλγαράκη φιλοξένησε τον Δημήτρη Σαμόλη σε μια συνομιλία που μετατράπηκε σε μια εξομολόγηση για το νόημα του να είσαι ο εαυτός σου.



Σε αυτό το podcast, ο Δημήτρης Σαμόλης μίλησε για την ουσία της αυθεντικότητας σε έναν κόσμο που συχνά επιβάλλει κοινωνικά στερεότυπα, κανόνες «πολιτικής ορθότητας» και μια τοξική θετικότητα που δεν επιτρέπει χώρο για το πραγματικό συναίσθημα. Περιέγραψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια το ταξίδι του για να βρει τον εαυτό του, γράφοντας τα τραγούδια του και χτίζοντας την παράστασή του.



Μίλησε επίσης για το ανθρώπινο - σχεδόν παιδικό - αίτημα που κουβαλάμε μέσα μας: την ανάγκη για την αποδοχή, το μπράβο που δεν ακούσαμε όταν το χρειαζόμασταν. Η συζήτηση φωτίζει το πώς η τρωτότητα μπορεί να γίνει εργαλείο έκφρασης, πώς το χιούμορ μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στον φόβο, και πώς η τέχνη γεννιέται συχνά εκεί όπου κάποτε νιώθαμε «εκτός πλαισίου».

Πρόκειται για ένα επεισόδιο που αποκαλύπτει όχι μόνο την πορεία του Δημήτρη Σαμόλη αλλά και κάτι βαθύτερο: την ανάγκη να μας δουν όπως πραγματικά είμαστε.