Dmitri Hvorostovsky (1962 – 2017), Ο Πρίγκιπας των Γερανών

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Από τη Σιβηρία στoν Γαλαξία της Όπερας

«Στιγμές στιγμές θαρρώ πως οι στρατιώτες

που πέσανε στη ματωμένη γη,

δεν κείτονται θαρρώ κάτω απ’ το χώμα,

αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί...»

22 Νοεμβρίου του 2017 ο γαλαξίας της όπερας χάνει ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του: ο Dmitri Hvorostovsky σωπαίνει για πάντα, όχι όμως και το ηχητικό του αποτύπωμα. Αυτή την Παρασκευή 21 Νοέμβρη στην εκπομπή «Μια Φωνή στον Καθρέφτη» θα απολαύσουμε αποσπάσματα από τη δισκογραφία του, ορόσημα της καριέρας του, όπως αυτή εξελίχθηκε μέσα στις δεκαετίες του ‘90, του 2000, αλλά και του 2010.

Δεν θα τον «θυμηθούμε», αυτή την Παρασκευή. Γιατί ποτέ δεν τον ξεχάσαμε.

Να είστε εκεί.

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho