Ραδιόφωνο

Dmitri Hvorostovsky (1962 – 2017), Ο Πρίγκιπας των Γερανών

Dmitri Hvorostovsky (1962 – 2017), Ο Πρίγκιπας των Γερανών
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 στις 19:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κάθε Παρασκευή σε νέα ώρα, στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.
Αναλυτικά Share
Share

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Από τη Σιβηρία στoν Γαλαξία της Όπερας

«Στιγμές στιγμές θαρρώ πως οι στρατιώτες
που πέσανε στη ματωμένη γη,
δεν κείτονται θαρρώ κάτω απ’ το χώμα,
αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί...»

22 Νοεμβρίου του 2017 ο γαλαξίας της όπερας χάνει ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του: ο Dmitri Hvorostovsky σωπαίνει για πάντα, όχι όμως και το ηχητικό του αποτύπωμα. Αυτή την Παρασκευή 21 Νοέμβρη στην εκπομπή «Μια Φωνή στον Καθρέφτη» θα απολαύσουμε αποσπάσματα από τη δισκογραφία του, ορόσημα της καριέρας του, όπως αυτή εξελίχθηκε μέσα στις δεκαετίες του ‘90, του 2000, αλλά και του 2010.

Δεν θα τον «θυμηθούμε», αυτή την Παρασκευή. Γιατί ποτέ δεν τον ξεχάσαμε.

Να είστε εκεί.

INFO
«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00.
Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

Dmitri Hvorostovsky (1962 – 2017), Ο Πρίγκιπας των Γερανών
TAGS Dmitri HvorostovskyΒαρύτονοςΓιάννης ΦίλιαςΠορτραίτα Λυρικών Καλλιτεχνών
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Το Radio Christmas της ΕΡΤ επιστρέφει αποκλειστικά στο ERT εcho
Από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Ο Θανάσης Βασιλείου στο «Αποτύπωμα»
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00
Μαρίζα Ρίζου & Γιώργος Περρής: Η οικογένεια που επιλέγουμε
Από την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00
Ο David Lynch στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στις 15:00