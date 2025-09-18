Δίπρακτη όπερα σε λιμπρέτο Giovanni Bertati βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο των George Colman και David Garrick. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1792 στο Αυτοκρατορικό Θέατρο της Βιέννης.

Το μοναδικό σκηνικό έργο του Domenico Cimarosa που άντεξε στο χρόνο, έχει να δώσει μέχρι και σήμερα ευχάριστες μελωδίες, κεφάτους ρυθμούς και εμπνευσμένα σύνολα. Θα ξεκινήσουμε σε αυτή την εκπομπή να ακούμε την ηχογράφηση του 1978 για την Deutsche Grammophon, με τους Arleen Auger, Júlia Várady, Dietrich Fischer-Dieskau, Julia Hamari και άλλους διαλεχτούς ερμηνευτές. Στο podium της English Chamber Orchestra, ο Daniel Barenboim.

Domenico Cimarosa: "Il matrimonio segreto" («Ο Μυστικός Γάμος») – Μέρος Α'

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, 20:30 - 22:30

Παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας



