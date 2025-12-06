«Drama Therapy» με παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις να δεις

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου βγαίνει στον αέρα το τρίτο επεισόδιο του podcast «Drama Therapy».



Στο τρίτο επεισόδιο του Drama Therapy παρουσιάζονται τρεις πολύ ξεχωριστές παραστάσεις που επαναλαμβάνονται από την περασμένη ή και προηγούμενες σεζόν. Αντιπροσωπεύουν η κάθε μια τους διαφορετικά είδη θεάτρου και μας μιλούν γι’ αυτές κάποιοι από τους βασικούς συντελεστές τους.

Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Ντέλλας περιγράφει πώς γεννήθηκαν και πώς συνεχίζουν να αναπτύσσονται ως θεατρικό πρότζεκτ «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα». Ο Γιώργος Καραμίχος μιλά για τη μοναδική εμπειρία του «Vanya» και για την πρόκληση του να ερμηνεύει ο ίδιος τους οκτώ διαφορετικούς χαρακτήρες του έργου. Και ο Χάρης Χαραλάμπους - Καζέπης μας βάζει στον χωροχρόνο του ατμοσφαιρικού «Μάθε με να φεύγω», στο οποίο πρωταγωνιστεί.

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της «Ηθοποιοί Συγγραφείς», η δημοσιογράφος, ραδιοφωνική παραγωγός και συγγραφέας Σύσση Καπλάνη σταχυολογεί κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις Ελλήνων ηθοποιών που έγραψαν και δημοσίευσαν λογοτεχνικά έργα.

Τέλος, το «Drama Therapy» και η Ειρήνη Γιανναρά αποχαιρετούν τον Τομ Στόπαρντ, έναν από τους ευφυέστερους και πιο πολυπαιγμένους θεατρικούς συγγραφείς της εποχής μας, ο οποίος πέθανε πριν από λίγες μέρες, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Το «Drama Therapy» είναι ένα podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERTecho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το επιμελείται και το παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και η βασική επιδίωξη της εκπομπής, είναι να αποτυπώσει τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη φρεσκάδα που εκπέμπονται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας.

Σε κάθε επεισόδιο του «Drama Therapy», άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

«Drama Therapy» με τον Αντώνη Τζαβάρα

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

ERTεcho

