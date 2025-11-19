Ένα νέο podcast αφιερωμένο στο θέατρο από το Δεύτερο Πρόγραμμα και το ERTecho.

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου βγαίνει στον αέρα το Drama Therapy, ένα νέο podcast από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και το ERTecho, αφιερωμένο στο θέατρο.

Το Drama Therapy επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αντώνης Τζαβάρας και βασική επιδίωξη της εκπομπής είναι να αποτυπωθούν κάπως η ζωτικότητα, η ενέργεια και η φρεσκάδα που εκπέμπεται τα τελευταία χρόνια από τους θεατρικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα.

Σε κάθε επεισόδιο του Drama Therapy, άνθρωποι του θεάτρου, κριτικοί και θεατές θα συζητούν για τις παραστάσεις της σεζόν αλλά και για οτιδήποτε μπορεί να έχει ως αφετηρία ή ως προορισμό τη θεατρική πράξη.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των συνεργατών της εκπομπής, θα παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ιστορία του θεάτρου και αφιερώματα σε αγαπημένες παραστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος.

Στο πρώτο επεισόδιο, καλεσμένος στο στούντιο είναι ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Γιώργος Παλούμπης. Μιλά για το ρεαλιστικό θέατρο που αγαπά και για τις τέσσερις παραστάσεις του που ανεβαίνουν φέτος την Αθήνα.

Για την «Έντα» (θέατρο Τζένη Καρέζη), τους «Άγριους» (Θέατρο Τζένη Καρέζη), τα «Ανεξάρτητα Κράτη» (θέατρο Χώρα) και το «Αρμπάιτ» (θέατρο Σταθμός), μιλούν επίσης οι ηθοποιοί Έλενα Τοπαλίδου, Μανώλης Μαυροματάκης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Άλκηστις Ζιρώ και Βίκυ Εδιάρογλου.

Η Ειρήνη Γιανναρά μας μεταφέρει νοερά στις αρχές του 20ου αιώνα για να θυμηθούμε τα «Ορεστειακά». Την περιπέτεια μιας θεατρικής παράστασης που έγινε αφορμή για βίαιες συγκρούσεις στο κέντρο της Αθήνας, με θλιβερό απολογισμό τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου.

«Drama Therapy» με τον Αντώνη Τζαβάρα

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

ERTεcho

