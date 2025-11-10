Ραδιόφωνο

Δύο κορυφαίοι Έλληνες μαραθωνοδρόμοι, στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Δύο κορυφαίοι Έλληνες μαραθωνοδρόμοι, στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στις 18.00
ΕΡΑ ΣΠΟΡ

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος και ο Μπάμπης Πιτσώλης μιλούν στη Βίκυ Σπύρου και την εκπομπή  “Έξτρα Σπορ” για όλα.

Αναλυτικά Share
Share

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, νικητής του φετινού 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας 2025 και ο 3ος του φετινού Πανελλήνιου πρωταθλήματος και περσινός νικητής, Μπάμπης Πιτσώλης, μιλούν στη Βίκυ Σπύρου για όλα!

Για το πώς έζησαν τη φετινή μεγάλη ιστορική διαδρομή, για τον Μαραθώνιο…ως στάση ζωής, για την φιλοσοφία και τη δύναμη που κρύβει αυτός ο μοναδικός αγώνας, για τους μαραθώνιους της καθημερινότητάς τους, για τους δαίμονες του μυαλού τους στην διάρκεια της διαδρομής…για τις θυσίες, τα όνειρα και τους στόχους που έρχονται.

Δύο αθλητές που αποδεικνύουν πως ο Μαραθώνιος δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου…αλλά  τρόπος σκέψης, πάθος και έμπνευση για την ζωή!!

Συντονιστείτε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, 18.00-19.00,  στην ΕΡΑ Σπορ και στην εκπομπή “Έξτρα Σπορ” με τη Βίκυ Σπύρου για μια συνέντευξη που θα σας εμπνεύσει!

Δύο κορυφαίοι Έλληνες μαραθωνοδρόμοι, στο στούντιο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ
TAGS 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της ΑθήναςΒίκυ ΣπύρουΜπάμπης ΠιτσώληςΠαναγιώτης Καραΐσκος
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η ιδρύτρια της Dogs’ Voice, Έλενα Δέδε, στην εκπομπή “Τοπία Ανθρώπων”
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00
Ο Ευστάθιος Λιανός – Λιάντης είναι “Το Πρόσωπο της Εβδομάδας”
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στις 22:00
Οι String Demons έρχονται στο Δεύτερο πρόγραμμα!
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 15:00
Η Νιόβη Ιωάννου είναι η ποιήτρια της εβδομάδας
Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας