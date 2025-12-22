EBU Christmas & New Year folk music project
Μουσικές επιλογές από 14 χώρες της Ευρώπης
Μουσικές επιλογές από 14 χώρες της Ευρώπης
Tο ERT εcho για ακόμη μία χρονιά, μέσω του Δικτύου της EBU και την πολύτιμη βοήθεια του Kosmos 93,6, εξασφάλισε για την περίοδο των εορτών μια απολαυστική συναυλία, όπου θα ακούσουμε παραδοσιακά εορταστικά τραγούδια από 14 χώρες της Ευρώπης.
H συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση αποκλειστικά από την πλατφόρμα του ERT εcho από 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00.
Πρόγραμμα:
- Αυστρία: Mary Walked Through A Wood Of Thorn / Intermezzo / Landler aus Dorfstetten
- Βουλγαρία: Divda delved the new vineyard / Mixture and Horo
- Eσθονία: Search for the Light / Keep Away The Cold
- Φινλανδία: The Light / The black earth turns white
- Μεγάλη Βρετανία – Radio Scotland: Silent Night / Winter Fairly
- Ισλανδία: From East to West
- Λετονία: Oh, Wealthy Christmas
- Μολδαβία: Jesus’ cradle / What did You See, Shepherds?
- Πολωνία: Hey, Carolling / The news spreads around the village
- Σερβία: Mother of God Gave Birth to Young God / Koledo, cheerful!
- Σλοβενία: Oh, fijole
- Σουηδία: The blessed day
- Σλοβακία: Christmas and Shepherds´ Carols from Gemer Region – Villages of Rejdová, Gočovo and Vlachovo / Carols from Víťaz village
- Ουκρανία: Sleep, Little Jesus, sleep / “The Wondrous Star”
Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 07 Ιανουαρίου 2026, στις 10:00.
Info
EBU Live Sessions
Αποκλειστικά στο ERT εcho
Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους
Μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στις καλύτερες εμφανίσεις τους αποκλειστικά στο ERT εcho!