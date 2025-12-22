EBU Christmas & New Year folk music project

Μουσικές επιλογές από 14 χώρες της Ευρώπης

Tο ERT εcho για ακόμη μία χρονιά, μέσω του Δικτύου της EBU και την πολύτιμη βοήθεια του Kosmos 93,6, εξασφάλισε για την περίοδο των εορτών μια απολαυστική συναυλία, όπου θα ακούσουμε παραδοσιακά εορταστικά τραγούδια από 14 χώρες της Ευρώπης.

H συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση αποκλειστικά από την πλατφόρμα του ERT εcho από 23 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00.

Πρόγραμμα:

Αυστρία: Mary Walked Through A Wood Of Thorn / Intermezzo / Landler aus Dorfstetten

Mary Walked Through A Wood Of Thorn / Intermezzo / Landler aus Dorfstetten Βουλγαρία : Divda delved the new vineyard / Mixture and Horo

: Divda delved the new vineyard / Mixture and Horo Eσθονία: Search for the Light / Keep Away The Cold

Search for the Light / Keep Away The Cold Φινλανδία : The Light / The black earth turns white

: The Light / The black earth turns white Μεγάλη Βρετανία – Radio Scotland: Silent Night / Winter Fairly

Silent Night / Winter Fairly Ισλανδία : From East to West

: From East to West Λετονία : Oh, Wealthy Christmas

: Oh, Wealthy Christmas Μολδαβία: Jesus’ cradle / What did You See, Shepherds?

Jesus’ cradle / What did You See, Shepherds? Πολωνία : Hey, Carolling / The news spreads around the village

: Hey, Carolling / The news spreads around the village Σερβία : Mother of God Gave Birth to Young God / Koledo, cheerful!

: Mother of God Gave Birth to Young God / Koledo, cheerful! Σλοβενία : Oh, fijole

: Oh, fijole Σουηδία : The blessed day

: The blessed day Σλοβακία : Christmas and Shepherds´ Carols from Gemer Region – Villages of Rejdová, Gočovo and Vlachovo / Carols from Víťaz village

: Christmas and Shepherds´ Carols from Gemer Region – Villages of Rejdová, Gočovo and Vlachovo / Carols from Víťaz village Ουκρανία: Sleep, Little Jesus, sleep / “The Wondrous Star”

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 07 Ιανουαρίου 2026, στις 10:00.

Info

EBU Live Sessions

Αποκλειστικά στο ERT εcho

Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους

Μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στις καλύτερες εμφανίσεις τους αποκλειστικά στο ERT εcho!