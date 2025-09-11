EBU Live Sessions | Angélique Kidjo

Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93,6, έχει εξασφαλίσει μία απολαυστική συναυλία της «βασίλισσας της αφρικανικής μουσικής» Angélique Kidjo, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του “Bradford 2025 UK City of Culture”. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho από την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00.

«Θέλω να δείξω στον κόσμο τον πλούτο και την ομορφιά του αφρικανικού πολιτισμού… και πιστεύω πως η μουσική είναι το καλύτερο μέσο για να μεταφέρω αυτό το μήνυμα». Έχοντας αυτή την αποστολή ως οδηγό, η Angélique Kidjo – πέντε φορές βραβευμένη με Grammy – διαγράφει πορεία που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες.

Μετά την πρώτη της εμφάνιση στα BBC Proms το 2019, η «βασίλισσα της αφρικανικής μουσικής» από το Μπενίν επιστρέφει με μια συναυλία στο πλαίσιο του Bradford 2025 UK City of Culture.

Στη συναυλία που θα απολαύσουμε, θα ακούσουμε την Angélique Kidjo να αποτίνει φόρο τιμής στην αφρικανική της κληρονομιά, ερμηνεύοντας κομμάτια-σταθμούς από θρυλικές μορφές, όπως η MiriamMakeba, ο FelaKuti, ο HughMasekela και ο YoussouN’Dour.

Στη συναυλία συμμετείχαν:

Angélique Kidjo , φωνητικά

, φωνητικά BBC Philarmonic

Chris Cameron, Διευθυντής Ορχήστρας

Πρόγραμμα:

Lady – Fela Kútì (1938-1997)

– Fela Kútì (1938-1997) Nongqongqo (To Those We Love) – Miriam Makeba (1932-2008)

Miriam Makeba (1932-2008) Soweto Blues – Hugh Masekela (1939-2018)

Hugh Masekela (1939-2018) Soul Makossa – Manu Dibango (1933)

– Manu Dibango (1933) Angola – Cesária Évora (1941-2011)

Cesária Évora (1941-2011) 7 Seconds – Youssou N’Dour (1959)

Youssou N’Dour (1959) Carnaval de São Vicente – Pedro Rodrigues (1984)

– Pedro Rodrigues (1984) Medley (Anybody / Calm Down / Shekere) – Damini Ebunoluwa Ogulu (‘Burna Boy’) (1991)

Damini Ebunoluwa Ogulu (‘Burna Boy’) (1991) Malaika – Adam Salim (20th cent.)

Adam Salim (20th cent.) Fôlon – Salif Keita (1949)

– Salif Keita (1949) Bring Him Back Home! – Hugh Masekela (1939-2018)

Hugh Masekela (1939-2018) Jerusalema – Kgaogelo Moagi (‘Master KG’) (1996)

– Kgaogelo Moagi (‘Master KG’) (1996) Agolo – Angélique Kidjo (1960)

Angélique Kidjo (1960) Afrika – Angélique Kidjo (1960)

Angélique Kidjo (1960) Pata Pata – Miriam Makeba (1932-2008)

Miriam Makeba (1932-2008) Money is Not God (encore) – Angélique Kidjo (1960)

Angélique Kidjo (1960) Carnaval de São Vicente (reprise) (encore) – Pedro Rodrigues (1984)

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00.

