EBU Live Sessions | B.B. King

Το ERT εcho τιμά τον θρύλο των Βlues με τρεις συναυλίες!

Στις 16 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση του B.B. King, του ανθρώπου που όρισε – όσο λίγοι- τον ήχο, την ψυχή και το συναίσθημα του αμερικάνικου μπλουζ. Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93,6, εξασφάλισε τρεις ιστορικές συναυλίες του μεγάλου κιθαρίστα και τραγουδοποιού της μπλουζ. Οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho, από τη Δευτέρα 13 & Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα:

Στις 13 Οκτωβρίου θα απολαύσουμε την συναυλία που πραγματοποίησε το 1968 στη σκηνή της Die Glocke στη Βέρμη. Μαζί με την Lucille, την αγαπημένη κιθάρα του, ο B.B. King παρουσίασε ένα live, που μέχρι και σήμερα θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα που έκανε στην Ευρώπη κατά τα πρώιμα χρόνια του.

Με κομμάτια όπως “Every day I have the Blues”, “How Blue Can you get” και “Sweet Sixteen”, ο καλλιτέχνης έφερε το κοινό σε επαφή με τα γνήσια αμερικανικά blues.

Στις 27 Οκτωβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε δύο ωριμότερες αλλά γεμάτες ενέργεια εμφανίσεις του στο Montreaux Jazz Festival.

Ένα live του το 2005 με τις πιο γνωστές επιτυχίες του μεταξύ άλλων και την εκτέλεση της επιτυχίας που έκανε με τους U2 “When Love Comes to Town”.

Το δεύτερο χρονολογείται από το 2009. Αυτή ήταν μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις του στο φεστιβάλ, όπου, παρά την ηλικία του, ο ήχος του εξακολουθούσε να είναι καθαρός, αυθεντικός, ζωντανός. Η Lucille για ακόμα μια φορά ήταν στο πλευρό του χαρίζοντας μας μοναδικά συναισθήματα.

Οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση για ένα μήνα από την ημέρα και ώρα ανάρτησής τους.

