EBU Live Sessions | Fontaines D.C. – Kneecap – Lola Young

To ΕRTεcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93,6, έχει εξασφαλίσει τρεις συναυλίες από το Way Out West Festival 2025. Οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERTεcho, από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00

Το φετινό Way Out West Festival φιλοξένησε μερικά από τα πιο συναρπαστικά ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Πρώτοι, οι Fontaines D.C., η ιρλανδική μπάντα που μέσα σε λίγα μόλις χρόνια έχει εξελιχθεί από underground φαινόμενο σε ένα από τα πιο τολμηρά και επιδραστικά συγκροτήματα της εποχής μας. Από το εκρηκτικό ντεμπούτο Dogrel και το σκοτεινό A Hero’s Death, μέχρι τον φιλόδοξο ήχο του Skinty Fia και τη ριζική μεταμόρφωση του περσινού Romance, οι Fontaines D.C. συνεχίζουν να αλλάζουν πρόσωπα χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους. Στο Way Out West τους ακούμε στην πιο ώριμη και απρόβλεπτη μορφή τους.

Από το Μπέλφαστ έρχεται ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο: οι Kneecap, το τρίο που έχει μετατραπεί σε πολιτιστικό φαινόμενο. Με ραπ στα ιρλανδικά, προκλητικό χιούμορ και κοινωνική οργή, δίνουν φωνή σε όσους δεν έχουν. Μετά τις εκρηκτικές εμφανίσεις σε φεστιβάλ και τη βράβευση στο Sundance για την ταινία τους, οι Kneecap ήρθαν στο Way Out West ως ένα από τα πιο γρήγορα ανερχόμενα ονόματα. Η εμφάνισή τους ήταν… χαοτικά εντυπωσιακή.

Τέλος, η Lola Young, μια από τις πιο ξεχωριστές φωνές της βρετανικής σκηνής, επέστρεψε στο φεστιβάλ. Με το viral Messy και την επιβλητική, βραχνή φωνή της, η Young έχει αφήσει πίσω της την ταμπέλα του «ανερχόμενου ταλέντου» και χαράζει πλέον πορεία superstar. Με δύο άλμπουμ, συνεργασίες υψηλού προφίλ και αμέτρητα live στις αποσκευές της, την ακούμε με νέα ενέργεια και ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00.

