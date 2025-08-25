EBU Live Sessions | Jacob Banks

Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93,6, έχει εξασφαλίσει μία απολαυστική συναυλία του Jacob Banks, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη άνοιξη στο Cully Jazz Festival της Ελβετίας. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho από την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στις 19:00.

Η εμφάνιση του Jacob Banks στο Cully Jazz Festival 2025, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Απριλίου στην Ελβετία, ήταν μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Ο Βρετανός καλλιτέχνης παρουσίασε τη μοναδική του φωνή και το συναισθηματικό του βάθος σε ένα κοινό που τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό.

Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες στιγμές του 42ου Cully Jazz Festival, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Jacob Banks ως έναν από τους πιο ταλαντούχους και εκφραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Σε αυτή τη συναυλία ακούμε τραγούδια από το πρόσφατο δίσκο του, Yonder: Book I, όπως “All Aboard”, “Gone Are the Days” και “A Tree Never Waters Itself”, καθώς και αγαπημένες επιτυχίες του όπως “Monster” και “Chainsmoking”, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναισθηματική ένταση και μουσική ποιότητα.

Στη συναυλία συμμετείχαν:

J acob Banks , φωνητικά

, φωνητικά Jack Rennie , κιθάρα, φωνητικά

, κιθάρα, φωνητικά Daniel Powell, ντραμς

Πρόγραμμα:

Blind –Jacob Banks (1991)

–Jacob Banks (1991) Mercy – Jacob Banks (1991)

– Jacob Banks (1991) Just When I Thought – Jacob Banks (1991)

Jacob Banks (1991) Celebration – Jacob Banks (1991)

Jacob Banks (1991) By design – Jacob Banks (1991)

Jacob Banks (1991) All Abroad – Jacob Banks (1991)

Jacob Banks (1991) Found – Jacob Banks (1991)

Jacob Banks (1991) Too Much – Jacob Banks (1991)

Jacob Banks (1991) Lover – Jacob Banks (1991)

Jacob Banks (1991) Mister Follow Follow –Fela Kuti (1938-1997)

–Fela Kuti (1938-1997) A Tree Never Water Itself – Jacob Banks (1991)

– Jacob Banks (1991) Slow up – Jacob Banks (1991)

– Jacob Banks (1991) Devil That I Know – Jacob Banks (1991)

– Jacob Banks (1991) Unknown – Jacob Banks (1991)

– Jacob Banks (1991) Part Time Love – Jacob Banks (1991)

– Jacob Banks (1991) Sugarcoat – Jacob Banks (1991)

Jacob Banks (1991) Monster – Jacob Banks (1991)

– Jacob Banks (1991) Chainsmoking – Jacob Banks (1991)

– Jacob Banks (1991) Unholy War – Jacob Banks (1991)

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00.

Info

EBU Live Sessions

Αποκλειστικά στο ERT εcho

Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους

Μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στις καλύτερες εμφανίσεις τους αποκλειστικά στο ERT εcho!