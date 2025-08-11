EBU Live Sessions | John Scofield

Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93,6, έχει εξασφαλίσει μία μοναδική συναυλία του κιθαρίστα John Scofield, η οποία πραγματοποιήθηκε τον φετινό Απρίλιο στο Cully Jazz Festival της Ελβετίας. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho από την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, στις 19:00.

Ο John Scofield είναι Αμερικανός κιθαρίστας και συνθέτης, γεννημένος στις 26 Δεκεμβρίου 1951 στο Dayton του Ohio. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της σύγχρονης τζαζ, με χαρακτηριστικό ήχο που συνδυάζει στοιχεία post‑bop, jazz fusion, funk, blues, soul και rock.

Έχει βραβευτεί τρεις φορές με Grammy ενώ έχει στην κατοχή του πολλές διακρίσεις και σημαντικές υποψηφιότητες.

Ετοιμαστείτε μέσα από αυτό το live να ζήσουμε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, γεμάτη αυτοσχεδιασμό, εκφραστικότητα και τη μοναδική δεξιοτεχνία του Scofield!

Στη συναυλία συμμετείχαν:

John Scofield , κιθάρα

, κιθάρα Vicente Archer , κοντραμπάσο

, κοντραμπάσο Bill Stewart, ντραμς

Πρόγραμμα:

Blue Monk – Thelonious Monk (1917-1982)

– Thelonious Monk (1917-1982) Funk with chords – John Scofield (1951)

– John Scofield (1951) F Sharp – John Scofield (1951)

John Scofield (1951) Little Willie Leaps – Miles Davis (1926-1991)

Miles Davis (1926-1991) Yawn – John Scofield (1951)

John Scofield (1951) That was close – John Scofield (1951)

John Scofield (1951) Naima – John Coltrane (1926-1967)

John Coltrane (1926-1967) Kawlinga – John Scofield (1951)

John Scofield (1951) Ida Lupino – Carla Bley (1936-2023)

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00.

