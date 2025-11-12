EBU Live Sessions | Madeleine Peyroux & WDR Big Band

Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93,6, έχει εξασφαλίσει μία απολαυστική συναυλία της Madeleine Peyroux σε συνεργασία με την WDR Big Band, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο καλοκαίρι. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho, από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00.

Ως έφηβη, η Madeleine Peyroux τραγουδούσε παλιά κομμάτια τζαζ και μπλουζ στους δρόμους του Παρισιού, ερμηνεύοντας κλασικά τραγούδια των Leonard Cohen, Bob Dylan και Tom Waits, κομμάτια που εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του ρεπερτορίου της μέχρι σήμερα. Το 2004 έγινε διεθνώς γνωστή με το δεύτερο άλμπουμ της, «Careless Live», ενώ οι θαυμαστές της περίμεναν έξι ολόκληρα χρόνια για το ένατο άλμπουμ της, «Let’s Walk», που κυκλοφόρησε το 2024.

Τα τελευταία χρόνια, η Peyroux είχε να διαχειριστεί βαθιά προσωπικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι δολοφονίες των George Floyd, Breonna Taylor και Ahmaud Arbery τη συγκλόνισαν, οδηγώντας την να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην αφροαμερικανική λογοτεχνία και στη μουσική των μεγάλων της επιρροών – της Nina Simone, του Louis Armstrong και της Marian Anderson. Οι εμπειρίες αυτές έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική της. Αυτή την αίσθηση θα έχουμε την ευκαιρία να νιώσουμε και στη συναυλία της με τη WDR Big Band, μιας από τις σημαντικότερες και πιο καταξιωμένες τζαζ ορχήστρες της Ευρώπης. Εδρεύει στην Κολωνία της Γερμανίας και ανήκει στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Westdeutscher Rundfunk (WDR). Από τη δεκαετία του 1940 έως σήμερα, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία σύνολα στον κόσμο της σύγχρονης big band jazz, γνωστή για την εκτελεστική της αρτιότητα, το ρεπερτόριο χωρίς όρια και τη συνεργασία της με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής.

Στη συναυλία συμμετείχαν:

Madeleine Peyroux , φωνητικά

, φωνητικά Jon Herington, κιθάρα

κιθάρα WDR Big Band Cologne

Vince Mendoza, διεύθυνση ορχήστρα

Πρόγραμμα:

Warm-up – Vince Mendoza (1961)

– Vince Mendoza (1961) Hard Times Come Again No More – Stephen Foster (1826-1864)

– Stephen Foster (1826-1864) Bare Bones – Madeleine Peyroux (1951)

– Madeleine Peyroux (1951) Half The Perfect World – Anjani Thomas (1959)

– Anjani Thomas (1959) How I Wish – Madeleine Peyroux (1951)

Madeleine Peyroux (1951) A Good Man Is Hard To Find – Bill Wyman (1936)

– Bill Wyman (1936) The Kind You Can’t Afford – Bill Wyman (1936)

– Bill Wyman (1936) Nothing Personal – Madeleine Peyroux (1951)

– Madeleine Peyroux (1951) Showman Dan – Madeleine Peyroux (1951)

– Madeleine Peyroux (1951) He’s Got Me Goin’ – Bessie Smith (1894-1937)

– Bessie Smith (1894-1937) Lay Your Sleeping Head, My Love – Wystan Hugh Auden (1907-1973)

– Wystan Hugh Auden (1907-1973) If I Only Had A Brain, from ‘Wizard of Oz‘ – Harold Arlen (1905-1986

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00.

