EBU Live Sessions | Primal Scream

Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93,6, έχει εξασφαλίσει την συναυλία του θρυλικού σκωτσέζικου συγκροτήματος Primal Scream, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο καλοκαίρι στη Λωζάνη της Ελβετίας. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho, από την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00.

Οι Primal Scream είναι ένα σκωτσέζικο συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1982 και έγινε γνωστό για τη μοναδική ικανότητά του να συνδυάζει rock, ηλεκτρονική και ψυχεδελική μουσική σε έναν ξεχωριστό, εξελισσόμενο ήχο. Με τον Bobby Gillespie στο τιμόνι, το συγκρότημα σημάδεψε τη σύγχρονη μουσική σκηνή με εμβληματικά άλμπουμ όπως το Screamadelica, που θεωρείται ορόσημο της βρετανικής alternative κουλτούρας. Πειραματικοί, ανήσυχοι και πάντα ενεργητικοί στη σκηνή, οι Primal Scream έχουν χτίσει μια καριέρα που συνδυάζει τόλμη, καλλιτεχνική ελευθερία και διαρκή επιρροή στη διεθνή μουσική.

Οι Primal Scream στον συναυλιακό χώρο Les Docks πραγματοποίησαν μια μοναδική συναυλία στις 18 Ιουνίου 2025, ως μέρος της περιοδείας τους με τίτλο Come Ahead με σκοπό να παρουσιάσουν το νέο τους άλμπουμ, ο οποίος φέρει τον ίδιο τίτλο.

Μην χάσετε αυτό το live, γεμάτο από rock, ηλεκτρονικούς και ψυχεδελικούς ήχους!

Πρόγραμμα:

Don’t Fight It, Feel It! – Bobby Gillespie (1962)

Bobby Gillespie (1962) Love Insurrection – Primal Scream

– Primal Scream Jailbird – Primal Scream

– Primal Scream Ready to Go Home – Primal Scream

– Primal Scream Deep Dark Waters – Primal Scream

– Primal Scream Medication – Primal Scream

– Primal Scream Innocent Money – Primal Scream

– Primal Scream Heal Yourself – Primal Scream

– Primal Scream I’m Losing More – Primal Scream

– Primal Scream Love Ain’t Enough – Primal Scream

– Primal Scream Centre Cannot Hold – Primal Scream

– Primal Scream Loaded – Primal Scream

– Primal Scream Swastika Eyes – Primal Scream

– Primal Scream Movin On Up – Primal Scream

– Primal Scream Country Girl – Primal Scream

– Primal Scream Melancholy Man – Primal Scream

– Primal Scream Come Together/Smoke on the Water – Primal Scream

– Primal Scream Rocks – Primal Scream

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00.

