Ειδικό αφιέρωμα για τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Φωνή της Ελλάδας

Η εκπομπή “Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας” με τη Σταυρούλα Καραλή, στο πλαίσιο του προγράμματός της Φωνής της Ελλάδας για τη Μεγάλη Εβδομάδα, παρουσιάζει μια σειρά εκπομπών στο πνεύμα του Θείου Δράματος, αναδεικνύοντας τα βαθύτερα νοήματα των ημερών του Θείου Πάθους.

Τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, στις 22.00 ώρα Ελλάδας, ο κ. Ευστάθιος Λιανός Λιάντης, Καθηγητής και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εστιάζει στις παραβολές και στα θαύματα του Χριστού. Αναδεικνύει τον ρόλο των μαθητών Του, των απλών και «ακατέργαστων» ανθρώπων που τον ακολουθούν σε μια πορεία με έντονες κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026, στις 08:00 ώρα Ελλάδας (και σε επανάληψη στις 00:00) η Σταυρούλα Καραλή με καλεσμένο τον πατέρα Φιλόθεο Δέδε, Αρχιμανδρίτη και Διευθυντή της Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου, Κληρικό της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εστιάζουν στον Μυστικό Δείπνο, στην Προδοσία και στην Αγωνία λίγο πριν τη Σταύρωση. Η συζήτηση επικεντρώνεται και στον Ιούδα: Είναι ένα τραγικό πρόσωπο ή ένας άνθρωπος που λειτούργησε με απόλυτη ελευθερία και πέρασε στην Ιστορία ως ο Προδότης του Χριστού.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026, στις 00:00 ώρα Ελλάδας, το ειδικό αφιέρωμα για τη Μεγάλη Εβδομάδα με τη Σταυρούλα Καραλή στη Φωνή της Ελλάδας ολοκληρώνεται με καλεσμένο τον κ. Σωτήρη Δεσπότη, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με Γνωστικό Αντικείμενο την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Στο επίκεντρο τίθεται η Σταύρωση ως κορυφαία στιγμή της σύγκρουσης του καλού με το κακό. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύεται η παρουσία του κακού μέσα από τις ανθρώπινες πράξεις και προθέσεις καθώς και το διαχρονικό τρίπτυχο Θύμα-Θύτης-Θεατής.

Παρουσίαση- Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

