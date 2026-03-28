είναι «Ο ποιητής της Εβδομάδας»

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας». Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Η «Φωνή της Ελλάδας» τροποποιεί το πρόγραμμά της και μεταδίδει σε επανάληψη τα ποιήματα που είχε διαβάσει στο στούντιο τον Μάρτιο του 2023, ο ποιητής και μεταφραστής Νικ Γερμανάκος που «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

Ο Νικ Γερμανάκος γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου το 1940. Από πατέρα μεγαλωμένο στην Ουαλία και Κύπρια μητέρα, έζησε τα παιδικά του χρόνια στις δύο αυτές χώρες, ενώ το 1965 ήρθε στην Ελλάδα ως επόπτης καθηγητής Αγγλικών. Στην Αθήνα, κινήθηκε στην καρδιά των λογοτεχνικών κύκλων της εποχής, τους οποίους είχε γνωρίσει μέσω του Ελληνοαμερικανού μεταφραστή Κίμωνα Φράιερ. Συναναστράφηκε στενά πολλούς σημαντικούς συγγραφείς και ποιητές (Γιάννη Ρίτσο, Θανάση Βαλτινό, Στρατή Τσίρκα, Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Κώστα Ταχτσή, Νίκο Κάσδαγλη, Μαργαρίτα Καραπάνου κ.ά.) αρκετούς από τους οποίους μετέφρασε στα αγγλικά, προβάλλοντας τη σύγχρονη λογοτεχνία στο εξωτερικό.

Στη μεταπολίτευση, εγκαταστάθηκε στην Κάλυμνο όπου και έζησε για αρκετά χρόνια, διδάσκοντας Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία σε Αμερικανούς φοιτητές στο πλαίσιο πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών, ενώ αργότερα, μετεγκαταστάθηκε στη γενέτειρα της δεύτερης συζύγου του, της ποιήτριας και εικαστικού Ανν Γερμανάκος, στο Σαν Φρανσίσκο, όπου και ζούσε. Η ποιητική του συλλογή «Ora et Labora» κυκλοφόρησε το 2020 στις ΗΠΑ και επαινέθηκε από διαπρεπείς μελετητές της λογοτεχνίας. Στην Ελλάδα, Στα ελληνικά έχουν κυκλοφορήσει δύο ποιητικές συλλογές του από τις εκδόσεις Μελάνι σε μετάφρασηΕλένης Καρρά.



Η εβδομάδα από 30/3/2026 έως 05/04/2026 είναι αφιερωμένη στον ποιητή Νικ Γερμανάκο.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

